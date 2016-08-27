Путин внес кандидатуры на должности глав нескольких республик

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в на рассмотрение парламента Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) трех кандидатов для избрания на должность глав региона. Об этом сообщает сайт главы российского государства.
Среди них, в частности, Рашид Темрезов - врио главы КЧР; Исмель Биджиев - председатель комитета парламента КЧР по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму; Виктор Бородкин - зампредседателя комитета парламента КЧР по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций.
18 сентября в республике состоится сессия Народного собрания КЧР, где парламентарии проведут процедуру голосования по избранию главы региона.
Путин также внес на рассмотрение парламента Республики Северная Осетия - Алания три кандидатуры на должность нового Главы республики. Об этом сообщает сегодня телеграмма на официальном сайте Кремля.
Среди них, в частности, Вячеслав Битаров - врио главы республики, Елена Князева - председатель комитета республиканского парламента по науке, образованию и информационной политике и заместитель председателя парламента Гарий Кучиев.
Выборы главы Северной Осетии республиканский парламент проведет 18 сентября в единый день голосования.