Посольство РФ в Армении занимается вопросом задержанного россиянина Сергея Миронова

ЕРЕВАН, 27 августа. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Посольство РФ в Армении занимается вопросом соотечественника Сергея Миронова, задержанного в ереванском аэропорту. Об этом сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

"Посольство занимается данным вопросом", - сказал советник Олег Шаповалов.

По данным СМИ, 30-летний специалист в сфере информационных технологий, объявленный в международный розыск по запросу США, был задержан в международном аэропорту Звартноц. Американские власти подозревают его в незаконной торговле оружием. В момент задержания рядом с Мироновым находилась его жена, которая и сообщила в посольство РФ о случившемся.

В настоящее время россиянин допрашивается в Службе национальной безопасности Армении. Комментариями представителей ни этого ведомства, ни полиции ТАСС пока не располагает.