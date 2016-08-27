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Посольство РФ в Армении занимается вопросом задержанного россиянина Сергея Миронова

Политика
27 августа, 20:15 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян
В настоящее время россиянин допрашивается в Службе национальной безопасности Армении
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ЕРЕВАН, 27 августа. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Посольство РФ в Армении занимается вопросом соотечественника Сергея Миронова, задержанного в ереванском аэропорту. Об этом сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

"Посольство занимается данным вопросом", - сказал советник Олег Шаповалов.

По данным СМИ, 30-летний специалист в сфере информационных технологий, объявленный в международный розыск по запросу США, был задержан в международном аэропорту Звартноц. Американские власти подозревают его в незаконной торговле оружием. В момент задержания рядом с Мироновым находилась его жена, которая и сообщила в посольство РФ о случившемся.

В настоящее время россиянин допрашивается в Службе национальной безопасности Армении. Комментариями представителей ни этого ведомства, ни полиции ТАСС пока не располагает.

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