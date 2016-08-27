Режим перемирия в Сирии за сутки нарушался шесть раз

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в течение последних суток соблюдался в большинстве провинций Сирии, было зафиксировано пять нарушений в провинции Дамаск и одно - в провинции Латакия. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Джаубар, Арбил, Хауш-Дуара, Дума и Хараста. В провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" обстреляли район горы Абу-Али", - говорится в бюллетене.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили, отмечается в сообщении Центра по примирению.

Атаки террористов

"Группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооруженных формирований террористических группировок районы города Алеппо, развернуты пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости", - отмечается в документе.

В течение суток в Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня, минометов и танков обстреляли кварталы Хай-эль-Ансари и Лерамон, кожевенный и цементный заводы, торговый центр "Кастелло". Обстрелам террористов также подвергся ряд населенных пунктов в провинции Дамаск и Деръа.

"Из населенного пункта Дарайя провинции Дамаск началась эвакуация населения и согласившихся сложить оружие боевиков. Эвакуация осуществлялась десятью автобусами и семью автомобилями скорой помощи", - говорится в бюллетене.

Из города Дарайя в пункт временного проживания, оборудованный в населенном пункте Кейсуа (провинция Дамаск), эвакуировано 265 мирных жителей, в основном женщины, дети и старики. Еще 10 тяжелораненых жителей города автомобилями скорой помощи были доставлены в больницы города Дамаск. Город также добровольно покинули 120 боевиков и члены их семей (всего 230 человек), которые на автобусах выдвинулись в направлении населенного пункта Идлиб.

Примирение конфликтующих сторон

"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями пяти населенных пунктов в провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 481", - говорится в документе.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Латакия и Хама. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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