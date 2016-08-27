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Режим перемирия в Сирии за сутки нарушался шесть раз

Политика
27 августа, 23:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 481
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в течение последних суток соблюдался в большинстве провинций Сирии, было зафиксировано пять нарушений в провинции Дамаск и одно - в провинции Латакия. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Джаубар, Арбил, Хауш-Дуара, Дума и Хараста. В провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" обстреляли район горы Абу-Али", - говорится в бюллетене.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили, отмечается в сообщении Центра по примирению.

Атаки террористов

"Группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

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Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооруженных формирований террористических группировок районы города Алеппо, развернуты пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости", - отмечается в документе.

В течение суток в Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня, минометов и танков обстреляли кварталы Хай-эль-Ансари и Лерамон, кожевенный и цементный заводы, торговый центр "Кастелло". Обстрелам террористов также подвергся ряд населенных пунктов в провинции Дамаск и Деръа.
"Из населенного пункта Дарайя провинции Дамаск началась эвакуация населения и согласившихся сложить оружие боевиков. Эвакуация осуществлялась десятью автобусами и семью автомобилями скорой помощи", - говорится в бюллетене.

Из города Дарайя в пункт временного проживания, оборудованный в населенном пункте Кейсуа (провинция Дамаск), эвакуировано 265 мирных жителей, в основном женщины, дети и старики. Еще 10 тяжелораненых жителей города автомобилями скорой помощи были доставлены в больницы города Дамаск. Город также добровольно покинули 120 боевиков и члены их семей (всего 230 человек), которые на автобусах выдвинулись в направлении населенного пункта Идлиб.

Примирение конфликтующих сторон

"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями пяти населенных пунктов в провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 481", - говорится в документе.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Латакия и Хама. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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