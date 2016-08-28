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Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны

Политика
28 августа, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
Так, депутат отметил, что "столь густого потока лжи, дезинформации" в отношении России никогда не было
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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия в настоящее время оказалась по многим параметрам в худшей ситуации, чем во времена холодной войны, заявил глава фонда "Русский мир", председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, открывая Всемирный форум "В единстве с Россией".

"Сейчас Россия находится под очень серьезным внешним давлением, рассуждают о том, находимся ли мы сейчас в новой холодной войне или нет", - сказал политик. По его мнению, "по многим параметрам ситуация ведь хуже, чем во время холодной войны".

"Уж точно во времена холодной войны американские части, части НАТО не квартировались в Эстонии, в Латвии, в Литве, в Польше, в Румынии, в Болгарии", - напомнил Никонов. "Конечно, в условиях холодной войны никогда не было персональных санкций против членов Политбюро или членов ЦК КПСС, а сейчас эти персональные санкции действуют", - сказал он.

Более того, "никогда не было столь густого потока лжи, дезинформации в отношении Российской Федерации", продолжил парламентарий. "И не потому что мы делаем что-то плохое, а потому что Россия, действительно, встала с колен, она является одной из крупнейших держав - в экономическом, политическом, военном отношении - на планете Земля", - подчеркнул глава комитета Госдумы. "Россия, действительно, вновь стоит на пути тех, кто стремится к глобальному господству", - заключил он.

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Персоны
Никонов, Вячеслав Алексеевич
Темы
Отношения России и НАТО Санкции в отношении России
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Россия
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