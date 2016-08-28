Слуцкий: господдержка Россотрудничества должна вырасти в несколько раз

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Государство должно усилить поддержку Россотрудничеству в разы. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий, выступая в рамках форума "В единстве с Россией", организованного по инициативе фонда "Русский мир".

По его мнению, сегодня русский язык является цементирующей основой русского мира. Как полагает депутат, Россия должна сегодня "строить русские школы, а не допускать их закрытия". "Число открывающихся школ должно доминировать над количеством школ закрывающихся", - отметил он.

"Мы считаем, что деятельность Россотрудничества должна поддерживаться государством еще в несколько раз, по крайней мере, сильнее для того, чтобы строились русские школы, открывались русские театры", - сказал Слуцкий.

"К сожалению, нас сегодня в мире и слышно недостаточно. Объем нашего иновещания, к сожалению, ниже, чем в конце восьмидесятых, когда не было никакого интернета, электронных СМИ и это тоже является программной задачей, в том числе для избираемой сегодня Думы седьмого созыва", - отметил Слуцкий.

Он подчеркнул, что поддержка русского мира - это еще и адекватное представление российских реалий в мире, "чтобы о них судили не по компиляции западных СМИ, а по реальным российским СМИ". Как сказал Слуцкий, объем объективного информирования о российских реалиях "пока еще недостаточный". "Российские реалии, то что реально происходит в России - об этом все в мире должны судить по информации из самой России", подчеркнул он.