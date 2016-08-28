Пушков: доктрина прав человека выродилась в агрессивную либеральную догму

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что доктрина прав человека выродилась на Западе в агрессивную либеральную догму.

"Доктрина прав человека, которая существовала в годы холодной войны, приняла характер экспансионистской либеральной догмы", - сказал парламентарий сегодня на проходящем в Москве Всемирном форуме "В единстве с Россией". Участниками мероприятия стали более 350 российских соотечественников - граждан России, проживающих в 96 странах мира.

"Я настаиваю, что это догма, потому что ее в западных обществах практически нельзя поставить под сомнение, а как только вы ставите ее под сомнение, вас объявляют изгоем, идейным чудищем и человеком, заслуживающим всяческого порицания", - пояснил Пушков свою точку зрения. "Эта попытка экспансии либеральной догмы... я бы призвал уделить ей очень большое внимание. Те из вас, кто живет в западных государствах, прекрасно знает, что этот климат очень и очень сложно изменить", - обратился он к собравшимся.

В качестве примера глава комитета Госдумы отметил, что во Франции пострадали очень многие люди, которые выступали против однополых браков и участвовали в соответствующих демонстрациях. "Были случаи, когда их выгоняли с работы", - утверждал он. "Нам говорят, что это не государственная политика. Возможно, но это не делает ее менее агрессивной", - заключил Пушков.