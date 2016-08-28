Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косачев скептически относится к идее создания министерства по делам соотечественников

Политика
28 августа, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
С соответствующей инициативой выступил представитель российской диаспоры из Вашингтона
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев скептически относится к идее создания министерства по делам соотечественников.

"Я лично для реализации эту идею бы не поддержал", - сказал Косачев, выступая на форуме "В единстве с Россией", в ответ на инициативу представителя российской диаспоры из Вашингтона.

По его словам, политика в вопросе отношений с соотечественниками вырабатывается и относится к полномочиям МИД. "Действует также правительственная комиссия по делам соотечественников, которую лично возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров", - добавил глава комитета.

"Если вы сейчас предложите создать министерство по диаспоре, вы уведете этот вопрос из компетенции МИД и правительственной комиссии по делам соотечественников. Я очень не уверен, что это усилит нашу политику", - добавил Косачев. При этом, по его словам, создание нового министерства повлечет серьезные финансовые затраты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
Персоны
Косачев, Константин Иосифович
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
2
В Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин
3
ВМС США получили новую атомную подводную лодку
4
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
5
Сахалинские врачи борются за жизнь мужчины, пострадавшего в схватке с медведем
6
Подводная защита России: какие субмарины стали "угрозой" для ВМС США в Тихом океане
7
Из-за крупного ДТП затруднено движение на западе Москвы
Темы дня
Реклама