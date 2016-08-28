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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев скептически относится к идее создания министерства по делам соотечественников.
"Я лично для реализации эту идею бы не поддержал", - сказал Косачев, выступая на форуме "В единстве с Россией", в ответ на инициативу представителя российской диаспоры из Вашингтона.
По его словам, политика в вопросе отношений с соотечественниками вырабатывается и относится к полномочиям МИД. "Действует также правительственная комиссия по делам соотечественников, которую лично возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров", - добавил глава комитета.
"Если вы сейчас предложите создать министерство по диаспоре, вы уведете этот вопрос из компетенции МИД и правительственной комиссии по делам соотечественников. Я очень не уверен, что это усилит нашу политику", - добавил Косачев. При этом, по его словам, создание нового министерства повлечет серьезные финансовые затраты.