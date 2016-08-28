Пушков: появление Турции в Сирии не ослабляет позиции РФ в регионе

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Военная операция Турции на севере Сирии не ослабляет позиции России в регионе. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Я хочу подчеркнуть, что появление Турции на Севере Сирии на самом деле наши позиции не ослабляет в нынешней ситуации", - считает он.
"Наши опоры остаются прежние - это сирийская армия. Турецкие танки не пойдут на Дамаск, турецкая армия не пойдет свергать Асада - это совершенно очевидно", - добавил парламентарий, отметив, что одной из "опорных стран в Сирии" также является Иран.
Пушков считает, что позиции России в Сирии "остаются сильными", о чем говорит и факт сохранения американцами формата мирного урегулирования. "Это формат Лавров-Керри, формат не меняется, потому что американцы знают, кто играет ключевую роль в Сирии", - отметил политик.
24 августа турецкие военные совместно с отрядами оппозиционной "Сирийской свободной армии" начали операцию на севере Сирии, в ходе которой они взяли под контроль город Джараблус и изгнали из него боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в России). Дамаск выступил с осуждением этой операции, назвав ее прямым нарушением суверенитета Сирии.