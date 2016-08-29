Медведев выступит на Всемирном форуме российских соотечественников в Москве

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит в понедельник в Москве форум соотечественников, сообщила пресс-служба кабмина.
"Медведев примет участие в работе Всемирного форума "В единстве с Россией" и выступит на итоговом заседании", - говорится в сообщении.
Двухдневный форум, организованный фондом "Русский мир" для "обсуждения актуальных вопросов и консолидации соотечественников, проживающих за рубежом", открылся в столице в воскресенье, 28 августа. Среди его участников - российские соотечественники из более чем 90 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе - представители общественных организаций, бизнеса, СМИ, науки и образования.
В программе форума на понедельник- пленарное заседание, а также подиумная дискуссия по вопросам реализации прав и свобод соотечественников за рубежом и их гуманитарного сотрудничества с РФ.
Выступая в июне на съезде "Единой России", Медведев, в частности, призвал активнее помогать нашим соотечественникам за границей, в том числе - заниматься продвижением русского языка и культуры.
Накануне, в день открытия форума, на его площадке прошли дискуссии, посвященные внешней политике РФ и соотечественникам за рубежом, а также теме участия соотечественников в предстоящих в России выборах. Для проведения выборов в Госдуму за пределами РФ в 145 государствах образован 371 избирательный участок, семь из которых - на территории города Байконур (Казахстан). По данным МИД РФ на 1 июля, число российских избирателей, находящихся за границей, составляет 1 млн 872 тыс. 390 человек, в том числе 1 млн 664 тыс. 573 человека постоянно проживают за рубежом. Кроме того, на территории Байконура проживают 14 тыс. 557 российских избирателей.
Как и живущие на территории России граждане, соотечественники за рубежом будут голосовать и за списки партий, и за одномандатников. Все заграничные участки приписаны к 75 одномандатным округам. К примеру, россияне, живущие в Белоруссии и на Украине, смогут проголосовать за депутата Госдумы по Ямало-Ненецкому одномандатному округу, а находящиеся в Германии - за депутатов одного из пяти одномандатных округов Санкт-Петербурга (в зависимости от участка). В США образованы шесть избирательных участков, на них избиратели будут выбирать депутатов по Преображенскому, Тушинскому, Медведковскому и Ховринскому округам Москвы. Проголосовать за депутата по Центральному одномандатному округу столицы смогут россияне, находящиеся в Болгарии и Казахстане.
Работа с соотечественниками является одним из приоритетов "Единой России", возглавляемой премьер-министром. В партии действует проект "Соотечественники", в составе президиума Генсовета была создана комиссия, одной из целей которой является информирование зарубежных избирателей о предстоящих выборах в Госдуму.