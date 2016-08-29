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Косачев: РФ предложит комплекс инициатив для договоренностей с ЕС по контролю вооружений

Политика
29 августа, 3:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
В минувшую пятницу глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости "перезапустить систему контроля над вооружениями", чтобы не допустить нового витка гонки вооружений
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Константин Косачев

Константин Косачев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия выдвинет ряд предложений в ответ на заявление министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости разработки нового соглашения с РФ по контролю над вооружениями. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя газете "Известия" заявление главы МИД ФРГ.

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"Когда один из ведущих европейских политиков проявляет осторожность, полагаю, нам есть смысл реагировать не менее конкретно. Продумать комплекс инициатив, которые могли бы стать основой для принципиальных договоренностей в сфере безопасности и контроля над вооружениями", - приводит издание слова Косачева.

Политик подчеркнул, что мотив Штайнмайера понятен и обусловлен высокими угрозами для Европы. "Меры доверия не просто необходимы - им нет альтернативы", - заключил российский парламентарий.

В минувшую пятницу в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Штайнмайер заявил о необходимости "перезапустить систему контроля над вооружениями", чтобы не допустить нового витка гонки вооружений.

Перезапуск системы контроля "является испытанным способом обеспечения прозрачности, избежания рисков и образования доверия", отметил Штайнмайер. Для всех, "кто хочет нести ответственность за безопасность Европы", это может стать "конкретным предложением сотрудничества", добавил он. "Перезапуск контроля над вооружениями должен предусматривать действительную верификацию и распространяться, в том числе, на территории, статус которых является спорным", - считает министр. Под контроль должны попадать и новые системы вооружений, указал он.

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