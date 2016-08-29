Косачев: РФ предложит комплекс инициатив для договоренностей с ЕС по контролю вооружений

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия выдвинет ряд предложений в ответ на заявление министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости разработки нового соглашения с РФ по контролю над вооружениями. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя газете "Известия" заявление главы МИД ФРГ.

"Когда один из ведущих европейских политиков проявляет осторожность, полагаю, нам есть смысл реагировать не менее конкретно. Продумать комплекс инициатив, которые могли бы стать основой для принципиальных договоренностей в сфере безопасности и контроля над вооружениями", - приводит издание слова Косачева.

Политик подчеркнул, что мотив Штайнмайера понятен и обусловлен высокими угрозами для Европы. "Меры доверия не просто необходимы - им нет альтернативы", - заключил российский парламентарий.

В минувшую пятницу в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Штайнмайер заявил о необходимости "перезапустить систему контроля над вооружениями", чтобы не допустить нового витка гонки вооружений.

Перезапуск системы контроля "является испытанным способом обеспечения прозрачности, избежания рисков и образования доверия", отметил Штайнмайер. Для всех, "кто хочет нести ответственность за безопасность Европы", это может стать "конкретным предложением сотрудничества", добавил он. "Перезапуск контроля над вооружениями должен предусматривать действительную верификацию и распространяться, в том числе, на территории, статус которых является спорным", - считает министр. Под контроль должны попадать и новые системы вооружений, указал он.

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