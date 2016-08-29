В Кремле глубоко сожалеют по поводу болезни президента Узбекистана Каримова

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. В Кремле глубоко сожалеют по поводу болезни президента Узбекистана Ислама Каримова и желают ему скорейшего выздоровления.

"Безусловно, мы глубоко сожалеем в связи с болезнью президента Узбекистана и, безусловно, в Москве желают ему скорейшего выздоровления", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал некорректным вопрос об опасениях Москвы о возможной дестабилизации ситуации обстановки в регионе в случае неблагоприятного исхода болезни Каримова."Считаем такую постановку вопроса некорректной.

"В Кремле желают скорейшего выздоровления президенту Узбекистана", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Песков добавил: "Мы дорожим нашими отношениями с Узбекистаном в русле тех планов, которые намечены по результатам недавних контактов президентами наших стран".