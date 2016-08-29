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В Кремле глубоко сожалеют по поводу болезни президента Узбекистана Каримова

Политика
29 августа, 15:13 UTC+3
"В Кремле желают скорейшего выздоровления президенту Узбекистана", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Ислам Каримов

Ислам Каримов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. В Кремле глубоко сожалеют по поводу болезни президента Узбекистана Ислама Каримова и желают ему скорейшего выздоровления.

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"Безусловно, мы глубоко сожалеем в связи с болезнью президента Узбекистана и, безусловно, в Москве желают ему скорейшего выздоровления", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал некорректным вопрос об опасениях Москвы о возможной дестабилизации ситуации обстановки в регионе в случае неблагоприятного исхода болезни Каримова."Считаем такую постановку вопроса некорректной.

"В Кремле желают скорейшего выздоровления президенту Узбекистана", - подчеркнул  пресс-секретарь президента РФ. Песков добавил: "Мы дорожим нашими отношениями с Узбекистаном в русле тех планов, которые намечены по результатам недавних контактов президентами наших стран".

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Каримов, Ислам Абдуганиевич
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Россия Узбекистан
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