Песков: конкретных договоренностей о проведении в РФ палестино-израильского саммита нет

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия поддерживает процесс палестино-израильского урегулирования, но пока никаких конкретных договоренностей о проведении в Москве встречи лидеров этих сторон нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока никакой конкретики на этот счет нет", - сказал он, комментируя сообщения об этом в израильских СМИ.

"Москва поддерживает достаточно доверительные и активные отношения и с израильтянами, и с палестинцами, но конкретики пока никакой нет", - повторил он.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также заявлял, что, по его сведениям, Москва может принять палестино-израильский саммит осенью этого года.