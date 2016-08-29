Песков: конкретных договоренностей о проведении в РФ палестино-израильского саммита нет

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия поддерживает процесс палестино-израильского урегулирования, но пока никаких конкретных договоренностей о проведении в Москве встречи лидеров этих сторон нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока никакой конкретики на этот счет нет", - сказал он, комментируя сообщения об этом в израильских СМИ.
"Москва поддерживает достаточно доверительные и активные отношения и с израильтянами, и с палестинцами, но конкретики пока никакой нет", - повторил он.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также заявлял, что, по его сведениям, Москва может принять палестино-израильский саммит осенью этого года.