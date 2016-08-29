Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООН

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не поедет на сентябрьскую сессию Генассамблеи ООН. "Президент не планирует участие в Генассамблее в этом году", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что секретариат ООН ожидает участия главы МИД РФ Сергея Лаврова в общеполитической дискуссии 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Как следует из предварительной программы выступлений, распространенной в штаб-квартире ООН, российский министр обратится с трибуны ГА 23 сентября.

Дебаты начнутся с выступлений генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и председателя 71-й сессии ГА Питера Томсона. В первый день выступят президенты США и Франции Барак Обама и Франсуа Олланд, а также премьер- министр Соединенного Королевства Тереза Мэй. Ожидается выступление вице- президента Бразилии Мишела Темера, исполняющего обязанности главы государства после того, как от управления страной была отстранена Дилма Руссефф.

В прошлом году на общеполитической дискуссии юбилейной, 70-й сессии Генассамблеи выступил президент РФ Владимир Путин.