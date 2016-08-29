Медведев: Москва будет защищать от дискриминации соотечественников в любой точке мира

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/ТАСС/. Москва будет защищать от дискриминации и притеснения соотечественников в любой точке мира, Россия "своих не оставляет" - Медведев.
Для беженцев с Украины Россия всегда была и будет "второй Родиной", они будут обеспечены всем необходимым, отметил также премьер.