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Медведев: Москва будет защищать от дискриминации соотечественников в любой точке мира

Политика
29 августа, 15:34 UTC+3
Россия своих не оставляет, подчеркнул премьер-министр
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

/ТАСС/. Москва будет защищать от дискриминации и притеснения соотечественников в любой точке мира, Россия "своих не оставляет" - Медведев.

Для беженцев с Украины Россия всегда была и будет "второй Родиной", они будут обеспечены всем необходимым, отметил также премьер.

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