Медведев: Москва будет защищать от дискриминации соотечественников в любой точке мира

/ТАСС/. Москва будет защищать от дискриминации и притеснения соотечественников в любой точке мира, Россия "своих не оставляет" - Медведев.

Для беженцев с Украины Россия всегда была и будет "второй Родиной", они будут обеспечены всем необходимым, отметил также премьер.