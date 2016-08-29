Медведев: Россия все чаще сталкивается с информационным прессингом в мировых СМИ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия все чаще сталкивается с информационным прессингом в мировых СМИ, в этих условиях особое значение приобретает работа русскоязычной зарубежной прессы. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Москве на форуме соотечественников.

"Есть и давление крупных, глобальных СМИ. Все чаще мы сталкиваемся и с так называемым пропагандистским прессингом, когда вместо честного и объективного анализа событий выдаются штампы, которые не нужно никому доказывать", - посетовал премьер, подчеркнув, что зачастую "информационным продуктом становится вымысел", тогда как "правда никому оказывается не нужна".

"Хочу прямо сказать, что мы очень благодарны вам за все, что вы делаете, возлагаем на вас действительно большие надежды - на то, что вы объективно рассказываете о России, о нашей стране", - обратился Медведев к представителям русскоязычных СМИ.

"Мы, конечно, обязаны заниматься поддержкой русского слова за рубежом на государственном уровне", - заключил Медведев.