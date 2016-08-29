Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Словакии высказался против попыток изолировать Россию

Политика
29 августа, 17:11 UTC+3 БРАТИСЛАВА БРАТИСЛАВА 29, августа. /ТАСС
Словацкий премьер ткже осудил тех европейских политиков, которые с легкостью говорят о возможности применения ядерного оружия
Материал из 1 страницы

БРАТИСЛАВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал в понедельник к развитию сотрудничества между Евросоюзом и Россией. Выступая перед участниками торжественной церемонии почтения памяти павших в антигитлеровском Словацком национальном восстании в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия), он высказался против попыток изоляции России на международной арене.

"Изоляция (России - прим. ТАСС) неприемлема, - подчеркнул он. - Я категорически против попыток рассорить российский народ с европейскими народами. Обещаю, что никогда не буду вносить антипатию в словацко-российские отношения".

Смотрите также
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Кремле, июнь 2015 года
Российско-словацкие экономические отношения. Досье

Фицо напомнил о решающей роли СССР в разгроме гитлеровской Германии. "Основная тяжесть в борьбе с фашизмом легла на Красную армию", - подчеркнул он.

Словацкий премьер осудил тех европейских политиков, которые с легкостью говорят о возможности применения ядерного оружия. Такой подход, по его мнению, является совершенно недопустимым. По его словам, следует укреплять мир, а не поддерживать распространение атмосферы ненависти и заниматься созданием образа врага. "Смысл слова мир вновь приобретает первостепенное значение", - отметил Фицо.

В Банска-Бистрице состоялись основные торжества по случаю 72-й годовщины Словацкого национального восстания. В них приняли участие высшие руководители республики, лидеры политических партий и общественных организаций, ветераны Второй мировой войны, учащиеся местных школ и вузов, представители посольств стран антигитлеровской коалиции.

Словацкое национальное восстание вспыхнуло 29 августа 1944 года и практически сразу охватило большую часть территории республики. В нем принимало участие более полумиллиона словаков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия Словакия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООН
2
Четверть века в президентском кресле: факты об Исламе Каримове
3
Следствие по делу Карауловой, обвиняемой в попытке участия в ИГ, завершено
4
Москвичка пыталась покончить с собой на станции метро "Домодедовская"
5
Вашингтон и Пекин создали конкуренцию ШОС и ОДКБ
6
На Ставрополье убита кандидат в депутаты сельсовета от "Единой России"
7
СМИ: глава "Роснефти" предлагает правительству продать 50,08% акций "Башнефти" за $5 млрд
Темы дня
Реклама