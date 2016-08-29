Премьер Словакии высказался против попыток изолировать Россию

БРАТИСЛАВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал в понедельник к развитию сотрудничества между Евросоюзом и Россией. Выступая перед участниками торжественной церемонии почтения памяти павших в антигитлеровском Словацком национальном восстании в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия), он высказался против попыток изоляции России на международной арене.

"Изоляция (России - прим. ТАСС) неприемлема, - подчеркнул он. - Я категорически против попыток рассорить российский народ с европейскими народами. Обещаю, что никогда не буду вносить антипатию в словацко-российские отношения".

Фицо напомнил о решающей роли СССР в разгроме гитлеровской Германии. "Основная тяжесть в борьбе с фашизмом легла на Красную армию", - подчеркнул он.

Словацкий премьер осудил тех европейских политиков, которые с легкостью говорят о возможности применения ядерного оружия. Такой подход, по его мнению, является совершенно недопустимым. По его словам, следует укреплять мир, а не поддерживать распространение атмосферы ненависти и заниматься созданием образа врага. "Смысл слова мир вновь приобретает первостепенное значение", - отметил Фицо.

В Банска-Бистрице состоялись основные торжества по случаю 72-й годовщины Словацкого национального восстания. В них приняли участие высшие руководители республики, лидеры политических партий и общественных организаций, ветераны Второй мировой войны, учащиеся местных школ и вузов, представители посольств стран антигитлеровской коалиции.

Словацкое национальное восстание вспыхнуло 29 августа 1944 года и практически сразу охватило большую часть территории республики. В нем принимало участие более полумиллиона словаков.