Долгов: дипломаты работают над тем, чтобы не допустить экстрадиции россиянина в США

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты работают над недопущением экстрадиции в США россиянина Сергея Миронова и над его скорейшим возвращением на Родину. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов в эфире телеканала "Россия 24".
"Наше посольство в Ереване держит эту ситуацию под плотным контролем, делает все необходимое..., - сказал он. - История еще не закончена. Разумеется, работаем с тем, чтобы не допустить экстрадиции российского гражданина в США, чтобы он вернулся на Родину".
"Еще раз хотелось бы напомнить, что наши граждане, которых подобным образом арестовывают в третьих странах и потом экстрадируют в США, как правило сталкиваются с абсолютно предвзятым правосудием, которое трудно назвать таковым. На них очень часто оказывается давление", - продолжил Долгов, отметив, что это "абсолютно противоправная практика, которая нарушает международные обязательства США".
"Мы будем добиваться от американских властей прекращения подобной практики", - подчеркнул дипломат.