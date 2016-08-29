Песков рассчитывает, что Путин и Обама смогут пообщаться на саммите G20

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. В Кремле рассчитывают на то, что президенты РФ и США Владимир Путин и Барак Обама смогут пообщаться в ходе саммита "двадцатки" в Китае 4-5 сентября. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс сообщил, что Барак Обама рассчитывает на встречу с президентом России, чтобы обсудить различные вопросы.

"Мы тоже надеемся (на такую возможность)", - сказал Песков.

Последняя встреча Путина и Обамы состоялась в конце ноября прошлого года "на полях" Международной конференции по вопросам изменения климата в Париже. До этого они также использовали возможность другого международного саммита - встречи "Группы двадцати", которая 15-16 ноября 2015 года проходила в Турции - для подобного контакта.

Помимо предстоящего в сентябре саммита G20 в Китае еще одна возможность для общения у Путина и Обамы будет 18-19 ноября на саммите АТЭС, в котором лидеры РФ и США традиционно принимают участие. К тому времени в США уже пройдут президентские выборы, а в январе будущего года Обама, который не имеет права избираться на следующий срок, покинет Белый дом.