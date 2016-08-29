Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков рассчитывает, что Путин и Обама смогут пообщаться на саммите G20

Политика
29 августа, 22:25 UTC+3
Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс сообщил, что лидер США рассчитывает на встречу с президентом России, чтобы обсудить различные вопросы
Материал из 1 страницы
© Сергей Гунеев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. В Кремле рассчитывают на то, что президенты РФ и США Владимир Путин и Барак Обама смогут пообщаться в ходе саммита "двадцатки" в Китае 4-5 сентября. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс сообщил, что Барак Обама рассчитывает на встречу с президентом России, чтобы обсудить различные вопросы.

"Мы тоже надеемся (на такую возможность)", - сказал Песков.

Последняя встреча Путина и Обамы состоялась в конце ноября прошлого года "на полях" Международной конференции по вопросам изменения климата в Париже. До этого они также использовали возможность другого международного саммита - встречи "Группы двадцати", которая 15-16 ноября 2015 года проходила в Турции - для подобного контакта.

Помимо предстоящего в сентябре саммита G20 в Китае еще одна возможность для общения у Путина и Обамы будет 18-19 ноября на саммите АТЭС, в котором лидеры РФ и США традиционно принимают участие. К тому времени в США уже пройдут президентские выборы, а в январе будущего года Обама, который не имеет права избираться на следующий срок, покинет Белый дом.

Смотрите также
Владимир Путин и Барак Обама
Обама рассчитывает встретиться с Путиным "на полях" G20

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Саммит G20
Персоны
Обама, Барак Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор школы в Петербурге уволена после скандала с подделкой оценок
2
В Москве полиция ищет похищенную женщину
3
Источник: почти все сотрудники МУР, кроме "убойного отдела", выведены за штат
4
ПКР: решение о недопуске российских паралимпийцев распространяется на зимние Игры-2018
5
Белый дом: окно возможностей для сотрудничества США и РФ в Сирии закрывается
6
Песков рассчитывает, что Путин и Обама смогут пообщаться на саммите G20
7
В США на 84-м году жизни скончался актер Джин Уайлдер
Темы дня
Реклама