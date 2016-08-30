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Встреча представителей стран - членов Арктического совета открывается на Чукотке

Политика
30 августа, 0:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
На предстоящей встрече предполагается обсудить вопросы обеспечения безопасности в Арктике, ключевые направления политического, экономического и культурного сотрудничества приарктических государств
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© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Международная встреча представителей государств - членов Арктического совета открывается во вторник на борту атомохода "50 лет Победы". Как сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ, участники форума пройдут на судне из порта Анадырь до порта Певек.

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Встреча завершится 1 сентября. В ней принимают участие представители государств - членов Арктического совета, стран - наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности. Российскую делегацию возглавляет секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Для участия в мероприятии приглашены представители органов власти, бизнеса, научно-исследовательских институтов и университетов.

"На предстоящей международной встрече предполагается обсудить вопросы обеспечения безопасности в Арктике, ключевые направления политического, экономического и культурного сотрудничества приарктических государств, - отмечается в сообщении СБ РФ. - Темами дискуссий станут международно-правовые, организационные, технологические и логистические аспекты морских перевозок в Арктике, а также вопросы международного сотрудничества по обеспечению экологической безопасности в Арктике и перспективы развития арктического туризма".

Такие встречи проводятся ежегодно по инициативе Совета безопасности РФ. В 2015 году форум состоялся в Архангельске на базе Северного (Арктического) федерального университета. Тогда обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Арктике, подготовка кадров для освоения Арктики и глобальных арктических проектов, укрепление международного сотрудничества в сфере сохранения экосистем и защиты природной среды Арктики, проблемы сохранения традиционного образа жизни и обеспечения устойчивого социального развития коренного населения арктических территорий.

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