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Кремль не располагает подтверждениями того, что Каримов якобы скончался

Политика
30 августа, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
О смерти президента Узбекистана ранее сообщили некоторые СМИ. В понедельник стало известно, что он перенес инсульт
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Президент Узбекистана Ислам Каримов

Президент Узбекистана Ислам Каримов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Кремль не располагает подтверждениями сообщений, распространенных вечером в понедельник рядом СМИ, о том, что президент Узбекистана Ислам Каримов якобы скончался.

"Мы не имеем никаких подтверждений (этих сведений)", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, проверяется ли администрацией российского президента опубликованная в СМИ информация.

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В понедельник дочь главы узбекского государства Лола Каримова-Тилляева сообщила на своей странице в социальной сети Instagram, что 78-летний Каримов перенес кровоизлияние в мозг, был помещен в отделение реанимации, и его состояние оценивалось как стабильное.

Вопрос о том, не опасается ли Москва возможного осложнения в этой связи ситуации в республике, Песков тогда назвал некорректным. Пресс-секретарь президента РФ также уточнил, что в Кремле нет "отдельных знаний" о состоянии здоровья Каримова, поскольку администрация Кремля получает информацию из СМИ и по дипломатическим каналам.

Ислам Каримов занимает пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого он занимал должность президента Узбекской ССР.

В понедельник ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили о смерти Каримова, другие опровергали эту информацию. Официальных сообщений на этот счет из Ташкента в понедельник не поступало.

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Персоны
Каримов, Ислам Абдуганиевич
Страны
Россия Узбекистан
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