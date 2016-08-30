Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. Видеотрансляция завершена

Видеотрансляция ВГТРК

Жеребьевка по распределению между партиями бесплатного теле- и радиоэфира состоялась в ЦИК 16 августа. Партии получили равное время для размещения своих агитационных роликов и выступления кандидатов в эфире "России 1", "России 24", Первого канала, "ТВ Центр" и ОТР, а также радиостанций "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". Половина эфира выделяется под агитационные ролики, половина - для дебатов.

Выборы 18 сентября

По итогам регистрации федеральных списков в бюллетене на выборах в Госдуму будет 14 партий. Это (в порядке нумерации в бюллетене) "Родина", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за справедливость, "Единая Россия", "Зеленые", "Гражданская платформа", ЛДПР, ПАРНАС, Партия роста, "Гражданская сила", "Яблоко", КПРФ, "Патриоты России" и "Справедливая Россия".

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тысяч муниципальных кампаний.