Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. Видеотрансляция завершена

Белый дом: власти США не обвиняли ни одну страну в совершении хакерских атакМеждународная панорама 30 августа, 19:29
Березуцкий: сборная России по футболу должна изменить отношение болельщиков к себеСпорт 30 августа, 19:22
Черчесов: футболист сборной России Дзагоев, скорее всего, не сыграет с командой ТурцииСпорт 30 августа, 19:10
В Швейцарии найдены обломки военного самолетаПроисшествия 30 августа, 19:03
Жеребец Рамзана Кадырова выиграл скачки на приз президента ТатарстанаСпорт 30 августа, 19:01
Василий Березуцкий будет капитаном сборной РоссииСпорт 30 августа, 19:00
Северные конвои обеспечили 23% поставок по программе ленд-лиза в СССРНовости Архангельской области 30 августа, 18:59
В японской Вакаяме вооруженный преступник дважды скрылся от полицииПроисшествия 30 августа, 18:57
ФАС согласовала присоединение к МДМ банку Бинбанка, "Бинбанк Столица" и "Бинбанк Мурманск"Экономика и бизнес 30 августа, 18:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Видеотрансляция ВГТРК
Жеребьевка по распределению между партиями бесплатного теле- и радиоэфира состоялась в ЦИК 16 августа. Партии получили равное время для размещения своих агитационных роликов и выступления кандидатов в эфире "России 1", "России 24", Первого канала, "ТВ Центр" и ОТР, а также радиостанций "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". Половина эфира выделяется под агитационные ролики, половина - для дебатов.
По итогам регистрации федеральных списков в бюллетене на выборах в Госдуму будет 14 партий. Это (в порядке нумерации в бюллетене) "Родина", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за справедливость, "Единая Россия", "Зеленые", "Гражданская платформа", ЛДПР, ПАРНАС, Партия роста, "Гражданская сила", "Яблоко", КПРФ, "Патриоты России" и "Справедливая Россия".
Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тысяч муниципальных кампаний.