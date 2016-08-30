ВЦИОМ: более трети россиян выступают за нейтралитет РФ в вопросе статуса ДНР и ЛНР

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более трети россиян считают, что Россия должна сохранять нейтралитет в вопросе статуса провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
"Доля россиян, считающих, что Россия должна признать независимость ДНР и ЛНР, за полтора года снизилась с 29% до 23%, а доля граждан, предпочитающих соблюдение нейтралитета в вопросе о статусе республик, напротив, выросла с 28% до 38%", - сообщает ВЦИОМ.
За тот же период на два пункта снизилось и число сторонников включения провозглашенных республик в состав России - до 14%. За сохранение же этих территорий Донбасса в том или ином виде в составе Украины высказалась меньшая часть респондентов - 11%.
14% опрошенных затруднились ответить на вопрос.
Почти две трети россиян (64%) по-прежнему поддерживают оказание Россией гуманитарной помощи Донбассу, путем направления туда конвоев с продуктами, медикаментами и водой за счет средств федерального бюджета.
Как показал нынешний опрос, все еще актуальной для россиян остается и проблема украинских беженцев. Как и два года назад, две трети опрошенных (65%) говорят, что в их населенном пункте есть беженцы, причем 26% утверждают, что их много.
В опросе ВЦИОМ 13 - 14 августа 2016 года приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах девяти федеральных округов России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.