Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЦИОМ: более трети россиян выступают за нейтралитет РФ в вопросе статуса ДНР и ЛНР

Политика
30 августа, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Две трети жителей России по-прежнему поддерживают оказание гуманитарной помощи Донбассу
Материал из 1 страницы
© Михаил Соколов/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более трети россиян считают, что Россия должна сохранять нейтралитет в вопросе статуса провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Смотрите также
ВЦИОМ: россияне не готовы принять Донецк и Луганск в состав РФ

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Доля россиян, считающих, что Россия должна признать независимость ДНР и ЛНР, за полтора года снизилась с 29% до 23%, а доля граждан, предпочитающих соблюдение нейтралитета в вопросе о статусе республик, напротив, выросла с 28% до 38%", - сообщает ВЦИОМ.

За тот же период на два пункта снизилось и число сторонников включения провозглашенных республик в состав России - до 14%. За сохранение же этих территорий Донбасса в том или ином виде в составе Украины высказалась меньшая часть респондентов - 11%.

14% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Смотрите также
ВЦИОМ: три четверти россиян поддерживают оказание гуманитарной помощи Донбассу

Почти две трети россиян (64%) по-прежнему поддерживают оказание Россией гуманитарной помощи Донбассу, путем направления туда конвоев с продуктами, медикаментами и водой за счет средств федерального бюджета.

Как показал нынешний опрос, все еще актуальной для россиян остается и проблема украинских беженцев. Как и два года назад, две трети опрошенных (65%) говорят, что в их населенном пункте есть беженцы, причем 26% утверждают, что их много.

В опросе ВЦИОМ 13 - 14 августа 2016 года приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах девяти федеральных округов России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
15
Путин и Эрдоган взяли курс на восстановление отношений России и Турции
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
2
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
3
Источник: начальник МУР Игорь Зиновьев уходит со своего поста
4
Япония будет помогать РФ экономически и без прогресса по территориальному вопросу
5
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
6
На курорте в Доминикане погиб россиянин
7
Правительство вносит в Думу законопроект о садоводстве и дачном хозяйстве
Темы дня
Реклама