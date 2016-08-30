Власти Таиланда пока не обращались к РФ по делу о взломе банкоматов госбанка

БАНГКОК, 30 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда пока не обращались в посольство РФ в Бангкоке за помощью по делу о крупнейшем взломе банкоматов государственного банка королевства, в котором подозревается россиянин. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Соснов.

"Информацию об этом деле мы знаем лишь из СМИ. Каких- либо запросов со стороны местных правоохранителей не было ни по официальным, ни по другим каналам", - рассказал Соснов.

Ранее полиция Таиланда обнародовала данные о личности одного из подозреваемых в совершении самого крупного в истории королевства взлома банкоматов. Им оказался 29-летний россиянин Рустам Шамбасов. На его имя судом уже выдан ордер на арест.

Государственный сберегательный банк (ГСБ) Таиланда на прошлой неделе приостановил работу большинства своих банкоматов после того, как мошенники похитили из них 12,29 млн батов (более $356 тыс.). На время разбирательства более 3 тыс. банкоматов временно недоступны для клиентов.