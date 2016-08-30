Песков назвал многогранной предстоящую поездку Путина во Владивосток

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал многогранной предстоящую поездку главы государства Владимира Путина во Владивосток.

"Завтра Путин вылетает во Владивосток. Там будет часть программы посвящена внутренней владивостокской тематике, в частности 1 сентября, будет часть, связанная с визитом премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Пак Кын Хе, и будет часть, непосредственно связанная с Восточным экономическим форумом. Поэтому будет такая многогранная поездка", - сказал Песков.

Он напомнил, что после поездки во Владивосток Путин отправится в китайский город Ханчжоу, где примет участие в саммите G20. На полях саммита ожидается большое количество двусторонних встреч, добавил Песков.