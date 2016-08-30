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Песков не считает нужным обращать внимание на пустые обвинения РФ в хакерских атаках в США

Политика
30 августа, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
"По-прежнему эти заявления носят абсолютно безосновательный характер, они ни на чем не зиждятся, никакие факты не приводятся, они абсолютно голословны", - сказал пресс-секретарь
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит смысла в том, чтобы комментировать очередные подозрения американской стороны в том, что Россия якобы причастна ко взлому местных американских избиркомов в штатах Аризона и Иллинойс.

"По-прежнему эти заявления носят абсолютно безосновательный характер, они ни на чем не зиждятся, никакие факты не приводятся, они абсолютно голословны", - сказал Песков.

"В целом, не считаем необходимым на это как-то обращать внимание", - добавил пресс-секретарь.

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