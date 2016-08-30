Путин встретится с главами Ростовской области, Забайкалья

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, и. о. губернатора Забайкальского края Натальей Ждановой, а также обсудит проблемы профсоюзов с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент примет сегодня губернатора Ростовской области; традиционно будет обсуждаться региональная проблематика", - сказал он. "Сегодня же президент пообщается с и. о. губернатора Забайкальского края Натальей Ждановой", - сказал пресс-секретарь.

Затем, по словам Пескова, "сегодня до конца дня президент встретится с Михаилом Шмаковым, председателем Федерации независимых профсоюзов России". "Вы знаете, что общение с профсоюзами у президента происходит на регулярной основе; это всегда содержательный и зачастую жесткий разговор, но тем не менее весьма конструктивный", - добавил пресс-секретарь президента.