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Путин встретится с главами Ростовской области, Забайкалья

Политика
30 августа, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
В планах президента также значится встреча с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, и. о. губернатора Забайкальского края Натальей Ждановой, а также обсудит проблемы профсоюзов с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент примет сегодня губернатора Ростовской области; традиционно будет обсуждаться региональная проблематика", - сказал он. "Сегодня же президент пообщается с и. о. губернатора Забайкальского края Натальей Ждановой", - сказал пресс-секретарь.

Затем, по словам Пескова, "сегодня до конца дня президент встретится с Михаилом Шмаковым, председателем Федерации независимых профсоюзов России". "Вы знаете, что общение с профсоюзами у президента происходит на регулярной основе; это всегда содержательный и зачастую жесткий разговор, но тем не менее весьма конструктивный", - добавил пресс-секретарь президента.

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