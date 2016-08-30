Путин и Обама встретятся в Китае в ближайшие дни

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президенты России и США - Владимир Путин и Барак Обама - точно встретятся на саммите "двадцатки" в Китае 4-5 сентября, но формат беседы определят сами.

"Очевидно, что на "двадцатке" президенты (РФ и США) так или иначе встретятся в рамках самого форума, это традиционно бывает", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он напомнил о прошлогоднем саммите "Группы двадцати" в Турции, когда Путин и Обама беседовали довольно продолжительное время, уединившись в холле гостиницы в перерыве между заседаниями.

"Там так и происходило: они приняли решение и провели встречу, сами об этом договорившись", - отметил представитель Кремля.

"То, что они (Путин и Обама) встретятся - это очевидно, а дальше - какое решение примут главы государств, посмотрим", - добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь Путина сообщил ТАСС, что руководители России и США смогут обсудить различные вопросы во время саммита в Китае. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс сообщил, что Барак Обама рассчитывает на встречу с президентом России чтобы обсудить различные вопросы.

"Мы тоже надеемся (на такую возможность)", - сказал Песков.

Встречи президентов США и РФ

Последняя встреча Путина и Обамы состоялась в конце ноября прошлого года "на полях" Международной конференции по вопросам изменения климата в Париже.

До этого они также использовали возможность другого международного саммита - встречи "Группы двадцати", которая 15-16 ноября 2015 года проходила в Турции - для подобного контакта.

Помимо предстоящего в сентябре саммита G20 в Китае еще одна возможность для общения у Путина и Обамы будет 18-19 ноября на саммите АТЭС, в котором лидеры РФ и США традиционно принимают участие. К тому времени в США уже пройдут президентские выборы, а в январе будущего года Обама, который не имеет права избираться на следующий срок, покинет Белый дом.