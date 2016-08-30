Москва сожалеет о недостаточном реальном сотрудничестве с США по сирийскому урегулированию

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Москва хотела бы видеть большую готовность США к реальному сотрудничеству по сирийскому урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По-прежнему мы пока далеки от реального сотрудничества, к нашему сожалению", - констатировал представитель Кремля. Он признался: "По-прежнему, конечно, хотелось бы видеть большую готовность (США) к реальному сотрудничеству".

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