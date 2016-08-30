Олланд: Европа заинтересована в скорейшем выходе из санкционного режима с Россией

ПАРИЖ, 30 августа. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Франция и вся Европа, равно как и Россия, заинтересованы в том, чтобы как можно скорее выйти из режима санкций и нормализовать отношения. Об этом заявил во вторник президент Франции Франсуа Олланд, выступая на ежегодном совещании французских послов в Париже.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы как можно скорее и наилучшим образом выйти из режима санкций", - сказал он.

Как подчеркнул Олланд, от нынешнего охлаждения в отношениях страдают обе стороны. "Это имеет высокую цену и затрудняет диалог", - признал президент.

Франция, указал он, всегда помнит об особом характере взаимоотношений с Россией, который обусловлен многовековой историей. "Сегодня существует множество указаний, обосновывающих, что мы можем поддерживать их и сегодня. Франция, со своей стороны, делает все, что может, но и Россия должна сыграть свою роль - как на Украине, так и в Сирии, чтобы позволить урегулировать эти кризисы", - подытожил французский лидер.

В Донбассе должно быть установлено перемирие

Франция и Германия выступают за то, чтобы до конца текущего года на востоке Украины были проведены местные выборы и установлено действительное перемирие под контролем ОБСЕ. Об этом также заявил Франсуа Олланд.

"Вопрос мира сейчас решается у границ Европы, и мы с госпожой Меркель принимаем участие в урегулировании кризиса на Украине. Минские соглашения задерживаются в реализации, и этим летом ситуация вновь ухудшилась с риском новой эскалации конфликта", - отметил он.

Как подчеркнул Олланд, на этом фоне Франция и Германия видят главными задачами сейчас проведение местных выборов в Донбассе и установление прочного перемирия. "До конца года стоит две цели. Во-первых, безопасность с демилитаризацией и установлением режима прекращения огня, проверяемого и контролируемого ОБСЕ. Во-вторых, проведение выборов согласно законодательству Украины и в соответствии с международными стандартами", - указал французский президент.

При этом свою роль в этом должна сыграть Россия, отметил также глава республики. "Мы возобновим дискуссии с президентом России Путиным и президентом Украины Порошенко, чтобы обеспечить перемирие и свободные выборы", - сказал Олланд. "Россия, - добавил он, - должна сыграть свою роль - как на Украине, так и в Сирии, чтобы позволить урегулировать эти кризисы".

Роль России в переговорах по Сирии

Россия должна играть конструктивную посредническую роль в переговорах о мирном урегулировании конфликта в Сирии, также заявил Франсуа Олланд.

"Вот уже год Россия оказывает поддержку режиму (президента Сирии) Башара Асада. Сегодня необходимо добиться прекращения боевых действий и возобновления переговоров. Именно с этим посланием я обращусь к президенту (России Владимиру) Путину", - сказал Олланд.

Как подчеркнул французский президент, Париж ожидает от Москвы конструктивных усилий по урегулированию конфликтов в Сирии и на Украине. "Россия должна сыграть свою роль как на Украине, так и в Сирии, чтобы позволить урегулировать эти кризисы. В Сирии она должна быть деятельным участником переговорного процесса, а не одним из главных действующих лиц в событиях", - считает президент Франции.

Против зоны свободной торговли между США и ЕС

Франция откажется от дальнейших переговоров о создании Трансатлантической зоны свободной торговли между США и ЕС (TTIP), так как считает, что предложенный вариант соглашения не является сбалансированным и дискуссии по нему окончательно зашли в тупик. Об этом также заявил во вторник французский президент Франсуа Олланд.

"Продолжающиеся сейчас дискуссии между ЕС и США о Трансатлантической зоне свободной торговли не смогут завершиться соглашением к концу этого года. Переговоры зашли в тупик. Его несбалансированность очевидна, Франция его не поддержит", - заявил он.

Как подчеркнул Олланд, в сложившейся ситуации в Париже предпочитают "ясно констатировать, что эти дискуссии не увенчаются успехом" и намерена уведомить об этом всех участников переговоров. "Франция предпочитает смотреть обстоятельствам в лицо", - добавил он.

Ранее во вторник государственный секретарь Франции по внешней торговле Маттиас Фекль заявил о том, что в сентябре на совещании министров внешней торговли ЕС в Братиславе Париж уведомит своих партнеров по ЕС о выходе из переговоров по TTIP. "Политической поддержки Франции этим переговорам больше нет. Франция требует остановки этих переговоров", - заявил он, выступая в эфире радиостнации RMS.

Французский госсекретарь по внешней торговле также выразил сожаление в связи с тем, что "переговоры оказались не на высоте исторических отношений, существующих между Европой и Соединенными Штатами". "Американцы не дают ничего или же предлагают крохи. Переговоры между союзниками так не ведутся", - посетовал он.

Первый раунд переговоров о создании Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства в области торговли и инвестиций состоялся в июле 2013 года. По предварительным оценкам, соглашение должно было позволить США и Евросоюзу создать свыше 13 млн новых рабочих мест, способствовать росту международной торговли, увеличению объемов экспорта ЕС в США на 6,6% и импорта из Соединенных Штатов на 12,4% ежегодно.

Великобритания выйдет из ЕС не позднее 2019 года

Процесс выхода Великобритании из Евросоюза должен быть завершен не позднее 2019 года, включая подготовительный этап и сами переговоры о размежевании. Об этом также заявил Франсуа Олланд, выступая в Париже на ежегодном совещании послов страны.

"Позиция Франции такова: все должно быть урегулировано до 2019 года, включая время, необходимое для подготовки переговоров", - сказал он.

В Париже, продолжил Олланд, с пониманием относятся к тому, что Великобритания попросила от ЕС времени на подготовку к выходу из союза. "Я знаю, что новому правительству во главе с госпожой Мэй предстоят трудные решения, и поэтому они попросили время. Однако использование статьи 50 (статья Лиссабонского договора о порядке выхода из ЕС - прим. ТАСС) не может затягиваться, приводя к риску неопределенности", - указал французский президент.

Решение Великобритании о выходе из ЕС является окончательным и необратимым, напомнил Олланд. "Это решение британцев не было конъюнктурным или принятым по обстоятельствам. Это решение необратимо, мы уважаем его и должны сделать все надлежащие выводы", - отметил французский президент.

Глава республики также напомнил, что уход из Евросоюза обернется рядом последствий и для Соединенного Королевства: в частности, Лондон утратит выход на внутриевропейский рынок. "Великобритания сможет вернуть туда доступ, согласившись соблюдать четыре основополагающие свободы, включая, в частности, свободу передвижения. Кроме того, нужно будет согласиться с регламентами, а также выплачивать взносы в общий бюджет", - перечислил он.