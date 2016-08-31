Пол власти: сколько в России женщин-министров и женщин-депутатов?

Министром образования и науки РФ впервые стала женщина – Ольга Васильева, ранее трудившаяся в администрации президента по линии общественных проектов.

Как представлены женщины в органах власти в России и мире – в материале ТАСС.

"Железные леди" Запада и Востока

В последнее время на мировом политическом олимпе появилось очень много женщин. Уже более десяти лет пост канцлера в Германии занимает Ангела Меркель. В Великобритании новым премьером стала Тереза Мэй. Ее главным соперником в рядах Консервативной партии тоже была женщина – Андреа Лидсом. И в Шотландии, и в Северной Ирландии первые министры – женщины (Никола Стурджен и Арлин Фостер).

Премьер Норвегии – Эрну Сульберг, президент Чили – Мишель Бачелет. До самого последнего времени женщина-президент возглавляла Аргентину. Президент Кореи и премьер Бангладеш снова женщины. Всего на сегодняшний день в мире 17 женщин среди глав государств и правительств, если не считать королев Великобритании и Дании, которым должность досталась по наследству. Очень вероятно, что новым президентом США станет Хиллари Клинтон. По крайней мере пока симпатии избирателей на ее стороне.

Самая первая в мире женщина – премьер-министр получила свой пост в 1960 году. Это была Сиримаво Бандаранаике, глава правительства Шри-Ланки. Первой женщиной-президентом в 1974 году стала Мария Эстела Мартинес де Перон – глава Аргентины. Резкий рост числа женщин на высших государственных постах приходится на 1980-1990-е годы. Все они выросли под влиянием таких ярких личностей, как премьер-министры Индии, Израиля и Великобритании Индира Ганди, Голда Меир и Маргарет Тэтчер.

Развернуть Министры обороны Албании, Нидерландов, Германии, Норвегии и Италии © AP Photo/Virginia Mayo Министры обороны Албании, Нидерландов, Германии, Норвегии и Италии © AP Photo/Virginia Mayo

Женщин хватает и на других должностях. Мэр Рима – Вирджиния Раджи, глава дипломатии и безопасности ЕС – Федерика Могерини, ее предшественница – Кэтрин Эштон. На посту министра женщиной теперь никого не удивишь. Причем в зоне их ответственности могут находиться "силовые" ведомства. Пару лет назад на Мюнхенской конференции по безопасности вместе сфотографировались министры обороны Албании, Нидерландов, Германии, Норвегии и Италии. Все пять – женщины. В августе 2016 года новым министром обороны Японии была назначена Томоми Инада.

А как в России?

Развернуть Коллонтай (в центре) среди делегаток совещания женщин Востока, 1920 год © ТАСС Коллонтай (в центре) среди делегаток совещания женщин Востока, 1920 год © ТАСС

Самая первая женщина-министр в мировой истории была как раз в России. Это Александра Коллонтай, которая в 1917 году возглавляла наркомат призрения в первом советском правительстве. На современный манер это министерство социальной защиты. Коллонтай запомнилась целым рядом новаций. Например, при наркомате была создана специальная служба по охране и обеспечению материнства и младенчества – тоже впервые в мире.

После Коллонтай в СССР лишь одна женщина занимала министерский пост. Это Екатерина Фурцева, которая в 1960-1974 годах отвечала за советскую культуру.

Начиная с 1991 года в российском кабинете министров было 10 женщин, но не более трех одновременно, а иногда и вовсе ни одной. Кабинет Михаила Фрадкова (2004-2007 годы) имел полностью мужской состав.

В правительстве РФ ни одной женщины нет. В связи с чем я как председатель правительства очень переживаю Михаил Фрадков премьер-министр РФ в 2004-2007 годах

Такое заявление премьер сделал в апреле 2006 года, узнав от тогдашнего вице-президента Аргентины Даниэля Сциоли, что около 40% сотрудников аргентинских органов власти – женщины.

В российском правительстве женщины в основном традиционно заведовали "социалкой", здравоохранением и культурой. Назначенная в сентябре 2007 года Эльвира Набиуллина занимала пост министра экономического развития. В 2014 году Набиуллина возглавила Центробанк. Выбивается из общего ряда и Елена Скрынник, занимавшая пост министра сельского хозяйства в 2009-2012 годах.

Сегодня, кроме Ольги Васильевой, в правительстве работают еще две женщины. Это вице-премьер Ольга Голодец, ответственная за социальный блок, и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Наиболее же влиятельный пост среди российских женщин занимает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Согласно неформальной иерархии должностей, это третий человек в государстве после президента и премьера.

Парламент – место для женщин

В 1990 году комиссия ООН по улучшению положения женщин рекомендовала: в национальных парламентах должно быть как минимум 30% женщин. Международные функционеры пришли к выводу, что это ровно та "критическая масса", которая "позволяет женщинам оказывать существенное влияние на политику". В 2003 году Владимир Путин заявил: "Законодательные органы власти начинают работать эффективно и эффективно решать вопросы социальной защиты населения, если там работает не менее 20% женщин".

До рекомендаций ООН и до пожеланий Путина российский парламент пока не дотягивает. Доля женщин в Госдуме VI созыва не превышает 14%. Для думских фракций различных созывов не характерна какая-либо ярко выраженная динамика участия женщин, этот показатель можно назвать стабильно низким. Только фракция "Единая Россия" демонстрирует некоторую тенденцию к "феминизации": за 12 лет процент женщин в ее составе вырос почти в 2,5 раза. Самая "патриархальная" фракция в Думе – ЛДПР.

Любопытно, что на предыдущих выборах в парламент партии в федеральных списках заявляли больше женщин, чем потом сделали депутатами. Это дает основания полагать, что партии реагируют на глобальный "феминистский запрос" формально: увеличивают процент женщин в регистрируемых предвыборных списках, но не готовы пускать их в "реальную политику". Эти показатели соотносятся только у "Единой России", что, впрочем, можно объяснить тем, что, получив внушительный комплект мандатов, мужчины-единороссы были готовы поделиться с женщинами. Лидерам малых парламентских партий самим мест едва хватает.

Прогресс в Совете Федерации более заметен, но и старт более "низкий". Всего сейчас в верхней палате парламента работают 28 женщин. В руководстве сената, кроме Валентины Матвиенко, есть еще одна женщина – вице-спикер Галина Карелова.

В рейтинге Межпарламентского союза за 1 июня 2016 года, посвященном женскому представительству в парламентах мира, Россия занимает далеко не самое почетное 132-е место, которое делит с карибским островным микрогосударством Сент-Китс и Невис. С другой стороны, первые пять мест в том же рейтинге заняли такие разные страны, как Руанда, Боливия, Куба, Сейшелы и Швеция, а вот США оказались на 96-м месте, уступив Киргизии.

"Гендерная пирамида" госслужбы

В российских органах власти, помимо парламента, женщины представлены неравномерно и непропорционально, по принципу "гендерной пирамиды". Да, среди российских чиновников на действительно важных должностях есть женщины. Это, например, Элла Памфилова, которая возглавляет ЦИК, или уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. В Москве в ранге заместителя мэра работает Анастасия Ракова. Кроме того, в России есть одна женщина, чье гражданское звание соответствует званию генерала армии. Это Татьяна Шевцова – замминистра обороны, она отвечает за организацию финансового обеспечения Вооруженных сил. Ее звание – действительный государственный советник 1 класса.

Но все это скорее частные случаи. Если взглянуть на выкладки Росстата, можно увидеть, что государственные должности и должности гражданской службы занимают 561 100 женщин и 225 300 мужчин. То есть женщин значительно больше. При этом занимают они преимущественно низовые должности – клерков, секретарей, обслуживающего персонала.

Чем выше управленческий этаж, тем меньше там женщин. Среди младших обеспечивающих специалистов женщин 87%, среди руководителей 42%.

На самом верхнем этаже женщины уже в подавляющем меньшинстве. Среди заместителей федеральных министров их 13%, среди губернаторов 4,7% – в России всего четыре женщины-губернатора. Это глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, Мурманской области Марина Ковтун, Владимирской области Светлана Орлова и исполняющая обязанности губернатора Забайкальского края Наталья Жданова.

При этом россияне, по данным Фонда "Общественное мнение", довольно благосклонно относятся к тому, чтобы женщины занимали высшие государственные должности и вообще более активно участвовали в политике. Если в 2001 году "за" такое участие высказывалось 56% респондентов, то в 2014-м уже 60%. Наши сограждане готовы проголосовать и за гипотетическую женщину-президента. Такой выбор, считает ФОМ, поддержали бы 67% женщин и 46% мужчин.

Андрей Веселов при участии Исследовательского центра ТАСС