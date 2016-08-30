До 130 тыс. избирателей в Москве имеют возможность проголосовать на дому

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Почти 130 тыс. москвичей получают услуги от города на дому. Сколько из них решит проголосовать дома, будет известно ближе ко дню выборов. Об этом во вторник сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.

"Сегодня в Москве 128 тыс. получателей услуг на дому, их обслуживают порядка 10 тыс. соцработников. Сколько из них решит проголосовать на дому, будет известно точно ближе ко дню голосования. Со своей стороны мы всех проинформируем о том, что они могут подать заявление о предоставлении им возможности проголосовать на дому", - сказал Петросян.

По его словам, департамент также обязуется помочь добраться до избирательного участка тем из них, кто этого пожелает. "Наша задача помочь добраться до избирательных участников ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам-колясочникам. Для этого будет работать служба социального такси, мобильная социальная служба", - добавил Петросян.

Он также подчеркнул, что социальные работники не имеют права писать за своих подопечных заявление в участковую избирательную комиссию для голосования на дому. "Если получатель услуг на дому изъявит желание проголосовать дома, но не может самостоятельно написать заявление, социальные работники обязаны зафиксировать это пожелание и передать информацию в УИК", - отметил чиновник.

Как ранее отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Госдумы в Москве, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, на выборах мэра Москвы в 2013 году около 105 тыс. человек голосовали на дому, что составило 4,5% от всех проголосовавших в столице. "Это не так много, но очень важно, особенно там, где баллотируются одномандатники", - подчеркнул он.

Привлечение омбудсменов к наблюдению за выборами

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова обратилась к Общественному штабу по наблюдению за выборами депутатов Госдумы седьмого созыва в Москве с просьбой максимально задействовать институт уполномоченного по правам человека для организации наблюдения за голосованием среди голосующих на дому и в местах временного пребывания (больницах и СИЗО). С таким предложением Памфилова выступила во вторник на круглом столе штаба, посвященном организации голосования отдельных категорий граждан.

"Хотела обратить внимание на то, что очень важно в данном случае соблюсти баланс - с одной стороны обеспечить наблюдение за выборами, с другой - соблюсти право людей, голосующих на дому, в СИЗО, в стационарах, на личную жизнь - это очень деликатная сфера. Мы заключили соглашение с уполномоченными по правам человека на федеральном уровне и на региональных уровнях. У уполномоченных больше всего возможностей и знаний о том, как работать с этими категориями избирателей. Прошу вас максимально задействовать этот институт, он сможет помочь вам правильно этот процесс (наблюдения - прим. ТАСС) организовывать", - сказала Памфилова, обратившись к представителям Общественного штаба.

Ранее представители Общественного штаба заявили о намерении организовать обсуждение по вопросу голосования на дому, в лечебных учреждениях и СИЗО. Общественный штаб по наблюдению за выборами депутатов Госдумы был создан в Москве 15 августа.

В июле этого года председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подписали соглашение о взаимодействии в период подготовки и проведения избирательных кампаний и кампаний референдума. Главная цель документа - мониторинг соблюдения и защита избирательных прав граждан. Среди основных направлений и форм взаимодействия - обмен информацией о нарушениях и совместные проверки, содействие избирательным комиссиям на местах, взаимные консультации, проведение мероприятий по правовому просвещению граждан, а также совещаний, конференций с участием представителей компетентных органов.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября в единый день голосования. Впервые после долгого перерыва они будут проходить по смешанной системе: половина депутатов (225 человек - ред.) будет избираться по партийным спискам, половина - по одномандатным округам. В Москве на избирательных участках установят порядка 6,7 тыс. камер видеонаблюдения. Впервые технические возможности видеонаблюдения в столице были использованы на выборах президента России в 2012 году, затем - на выборах мэра Москвы в 2013 году и депутатов Мосгордумы в 2014 году.