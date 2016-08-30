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Путин в Китае примет участие в саммите G20 и неформальной встрече лидеров стран БРИКС

Политика
30 августа, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
В Кремле уточняют, что 4-5 сентября "предполагается проведение ряда других двусторонних контактов Путина с главами государств и правительств стран - участниц "двадцатки"
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 3-5 сентября в Китае примет участие в саммите "двадцатки", встрече лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщила пресс-служба Кремля, официальная программа саммита в китайском Ханчжоу начнется 4 сентября, когда глава российского государства примет участие в первом рабочем заседании форума, посвященном вопросам укрепления координации экономической политики, а также в торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина.

"В этот же день президент России примет участие в неформальной встрече лидеров БРИКС, которая по традиции пройдет в преддверии саммита "Группы двадцати". Также запланированы полноформатные переговоры Путина с Си Цзиньпином", - отмечают в Кремле.

По данным пресс-службы, 5 сентября "глава государства совместно с коллегами по "Группе двадцати" продолжит углубленный обмен мнениями на четырех рабочих заседаниях - по повышению эффективности и результативности глобального экономического и финансового управления; международной торговле и инвестициям; инклюзивному и взаимосвязанному развитию; иным факторам, оказывающим влияние на мировую экономику".

По итогам саммита будет принято коммюнике "Группы двадцати" с перечнем утвержденных лидерами рабочих документов. Германия представит приоритеты своего председательства в "двадцатке" в 2017 году.

В Кремле уточняют, что 4-5 сентября "предполагается проведение ряда других двусторонних контактов Путина с главами государств и правительств стран - участниц "двадцатки". Ранее  пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что на "двадцатке" возможна встреча Путина и президента США Барака Обамы.

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