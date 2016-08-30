Патрушев: Арктика не может стать ареной борьбы за ее ресурсы, почти все вопросы решены

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не разделяет прогноз о том, что Арктика может стать ареной ожесточенной борьбы за ее природные ресурсы.
"Представляется, что в ходе свободного обмена мнениями мы сможем убедительно доказать глубокую ошибочность выводов отдельных политических и научных деятелей, согласно которым Арктика в XXI веке станет ареной новой "большой игры" - ожесточенного военно-политического, экономического и идеологического противостояния за природные богатства этого уникального региона", - заявил Патрушев. Его слова на открытии Международной встречи государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности передала ТАСС пресс-служба Совбеза.
По мнению Патрушева, "в Арктике сегодня не осталось нерешенных международно-правовых проблем, которые могут быть использованы в качестве предлога для односторонних действий". "Благодаря плодотворной работе арктических держав более 93% всех ресурсов региона находятся в пределах исключительных экономических зон. Это большое достижение", - уточнил секретарь Совета безопасности.
Он заверил, что "Россия будет и впредь придерживаться ответственного подхода к решению подобных вопросов". Патрушев напомнил: "Два спора, которые осложняли отношения Москвы с Вашингтоном и Осло, урегулированы заключением двусторонних договоров о разграничениях морских пространств в 1990 и 2010 годах. У наших арктических границ спорных территорий нет. Политико-правовой базис освоения полярных пространств заложен".