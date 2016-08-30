Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патрушев: Арктика не может стать ареной борьбы за ее ресурсы, почти все вопросы решены

Политика
30 августа, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
"Благодаря плодотворной работе арктических держав более 93% всех ресурсов региона находятся в пределах исключительных экономических зон", - заявил секретарь Совета безопасности РФ
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не разделяет прогноз о том, что Арктика может стать ареной ожесточенной борьбы за ее природные ресурсы.

Читайте также новости по теме:
Освоение Арктики
© Пресс-служба губернатора ЯНАО/ТАСС
Россия проследит за спасательными учениями США в Арктике
Прототип тяжелого беспилотника для Арктики совершил первый полет в Татарстане
Сибирские геологи впервые провели аэрофотосъемку в Арктике с помощью беспилотника

"Представляется, что в ходе свободного обмена мнениями мы сможем убедительно доказать глубокую ошибочность выводов отдельных политических и научных деятелей, согласно которым Арктика в XXI веке станет ареной новой "большой игры" - ожесточенного военно-политического, экономического и идеологического противостояния за природные богатства этого уникального региона", - заявил Патрушев. Его слова на открытии Международной встречи государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности передала ТАСС пресс-служба Совбеза.

По мнению Патрушева, "в Арктике сегодня не осталось нерешенных международно-правовых проблем, которые могут быть использованы в качестве предлога для односторонних действий". "Благодаря плодотворной работе арктических держав более 93% всех ресурсов региона находятся в пределах исключительных экономических зон. Это большое достижение", - уточнил секретарь Совета безопасности.

Он заверил, что "Россия будет и впредь придерживаться ответственного подхода к решению подобных вопросов". Патрушев напомнил: "Два спора, которые осложняли отношения Москвы с Вашингтоном и Осло, урегулированы заключением двусторонних договоров о разграничениях морских пространств в 1990 и 2010 годах. У наших арктических границ  спорных территорий нет. Политико-правовой базис освоения полярных пространств заложен".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Освоение Арктики
Страны
Россия
Персоны
Патрушев, Николай Платонович
В других СМИ
Реклама
Фото
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
2
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
3
Ушаков: вместо трехсторонней встречи по Украине состоятся две двусторонки
4
Глава ФСБР: документов о передаче медали Бесика Кудухова индийскому борцу нет
5
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
6
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
7
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
Темы дня
Реклама