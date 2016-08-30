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Путин обсудит с Абэ тему мирного договора и предстоящий в декабре визит в Японию

Политика
30 августа, 16:30 дата обновления: 30 августа, 17:02 UTC+3 МОСКВА 30, августа. /ТАСС
"Даты визита уже согласованы, но мы наверное их объявим по согласованию с японской стороной", - заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудит с премьером Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума 2 сентября вопросы двусторонних отношений, в том числе тему мирного договора и подготовку своего визита в эту страну в конце года. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Темы переговоров

"Вечером 2 сентября проводятся переговоры с японским премьер-министром", - сказал Ушаков, отметив, что сначала в узком формате будут обсуждаться стратегические вопросы развития двусторонних отношений и "чувствительные международные проблемы", а затем пройдет встреча с участием делегаций, в состав которых войдут министры и представители крупного бизнеса.

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"Всем известно, что в декабре предстоит давно откладывавшийся визит Путина в Японию, и я думаю, что как раз повестка дня этого визита будет обсуждена и на встрече во Владивостоке", - сказал он. "Даты визита уже согласованы, но мы наверное их объявим по согласованию с японской стороной", - отметил представитель Кремля.

Ушаков подчеркнул, что на переговорах Путина и Абэ во Владивостоке будет "насыщенная дискуссия по двусторонним торгово-экономическим, политическим вопросам, и по международной проблематике". "Это будет хорошая разминка перед уже запланированным визитом нашего президента в Японию в декабре", - еще раз отметил помощник российского лидера.

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"Можно ожидать, что в ходе беседы будет затронута тема мирного договора. Российская сторона готова к продолжению переговоров по данной теме", - сказал Ушаков, напомнив, что очередной раунд межмидовских консультаций состоялся 22 июня в Токио и 26 августа в Москве.

Он напомнил, что визит во Владивосток будет уже вторым приездом Абэ в Россию в этом году. Предыдущие его переговоры с Путиным состоялись 6 мая в Сочи.

Совместные проекты

Что касается переговоров с участием делегаций, то, по словам Ушакова, с российской стороны в них примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, глава МИД РФ Сергей Лавров, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Алексей Улюкаев, а также глава "Роснефти" Игорь Сечин и руководители ряда других крупных компаний.

В связи с этим Ушаков отметил, что в настоящее время "Роснефть" и "Газпром" "ведут переговоры с японскими компаниями о совместной реализации новых проектов по добыче и переработке углеводородов", ведется проработка также вариантов сооружения энергомоста "Россия - Япония", имеются также "неплохие перспективы в сфере мирного атома", набирает обороты сотрудничество в области АПК, успешно развиваются гуманитарные связи двух стран.

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Страны
Япония Россия Восточный экономический форум 2016
Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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