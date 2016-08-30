Ушаков: вместо трехсторонней встречи по Украине состоятся две двусторонки

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вместо трехсторонней встречи глав РФ, ФРГ и Франции на полях G20 по Украине состоится две двусторонние встречи, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, встреча с президентом Франции Франсуа Олландом, согласно предварительным планам, может состояться 4 сентября, с канцлером Германии - 5 сентября.
"Вначале было условлено провести трехстороннюю встречу, чтобы обстоятельно обсудить нынешнюю ситуацию на Украине, пути дальнейшего сотрудничества в рамках "нормандского" формата, минского процесса. Но потом наши коллеги предложили, ссылаясь на график, повести две двусторонние встречи. То есть, будет проведена отдельная встреча с Олландом 4 сентября, и отдельная встреча с канцлером Германии Меркель. Главная тема на обеих встречах - Украина", - сказал Ушаков.