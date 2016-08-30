Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ушаков: вместо трехсторонней встречи по Украине состоятся две двусторонки

Политика
30 августа, 16:08 UTC+3
Встреча с президентом Франции Франсуа Олландом, согласно предварительным планам, может состояться 4 сентября, с канцлером Германии Ангелой Меркель - 5 сентября
Материал из 1 страницы
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вместо трехсторонней встречи глав РФ, ФРГ и Франции на полях G20 по Украине состоится две двусторонние встречи, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, встреча с президентом Франции Франсуа Олландом, согласно предварительным планам, может состояться 4 сентября, с канцлером Германии - 5 сентября.

"Вначале было условлено провести трехстороннюю встречу, чтобы обстоятельно обсудить нынешнюю ситуацию на Украине, пути дальнейшего сотрудничества в рамках "нормандского" формата, минского процесса. Но потом наши коллеги предложили, ссылаясь на график, повести две двусторонние встречи. То есть, будет проведена отдельная встреча с Олландом 4 сентября, и отдельная встреча с канцлером Германии Меркель. Главная тема на обеих встречах - Украина", - сказал Ушаков.

Смотрите также

Путин, Меркель и Олланд обсудят проблематику Украины "на полях" G20 в Китае
Украина пожаловалась на Россию в ООН из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины направил ноту протеста Москве в связи с поездкой Путина в Крым

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
2
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
3
Ушаков: вместо трехсторонней встречи по Украине состоятся две двусторонки
4
Глава ФСБР: документов о передаче медали Бесика Кудухова индийскому борцу нет
5
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
6
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
7
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
Темы дня
Реклама