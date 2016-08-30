Ряд документов планируется к подписанию по итогам встречи Путина и Пак Кын Хе 3 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ряд документов планируется к подписанию по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Южной Кореи Пак Кын Хе на полях Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"(После пленарного заседания) мы переходим к южнокорейскому визиту - сначала будет встреча (Путина и Пак Кын Хе) в узком составе, затем уже переговоры в составе делегаций", - сказал Ушаков. По его словам, на них будут присутствовать ключевые российские министры.

"После этого состоится подписание совместных документов", - добавил представитель Кремля, уточнив, что эти документы сейчас дорабатываются. В завершение лидеры двух стран сделают заявление для прессы.

Совместные проекты

Ушаков отметил, что Республика Корея входит в число ведущих экономических партнеров РФ в регионе. В 2014 году был достигнут максимум двустороннего товарооборота - $27,3 млрд, однако в 2015 году он сократился на треть до $18,1 млрд, негативный тренд сохраняется и в текущем году. Объем накопленных корейских инвестиций в Россию составляет около $2,3 млрд, российские капиталовложения - менее $200 млн.

"Ведется работа по практическому запуску российско- корейских инвестиционных платформ, которые будут аккумулировать средства и направлять их в проекты на Дальнем Востоке", - отметил Ушаков. Всего в России действуют около 600 компаний из Южной Кореи, реализуются проекты в области автомобилестроения, судостроения, энергетики. "Изучается возможность организации экспорта российской электроэнергии на Корейский полуостров", - сказал, в частности, помощник президента.

Он добавил, что отмечается также позитивная динамика в области гуманитарных контактов России и Кореи. В 2014 году был введен безвизовый режим, с 2013 года по 2015 год число посетивших РФ южнокорейских туристов выросло с 52 тыс. до 136 тыс.