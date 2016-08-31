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Чуркин: доклада по химическим атакам в Сирии не достаточно для санкций против Дамаска

Политика
31 августа, 0:30 дата обновления: 31 августа, 1:18 UTC+3
"Конечно, мы продолжим анализировать доклад, но, опять же, есть два случая, в которых они возложили вину на сирийскую сторону. У нас же есть очень серьезные вопросы", - сказал дипломат
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Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин

© AP Photo/Bebeto Matthews, File

ООН, 31 августа. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Информации, содержащейся в докладе совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии, недостаточно для того, чтобы возложить ответственность за некоторые инциденты на Дамаск и ввести против него санкции Совета Безопасности. Такое мнение высказал во вторник постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин по итогам закрытой встречи СБ.

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"Откровенно говоря, нет, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. - Конечно, мы продолжим анализировать доклад, но, опять же, есть два случая, в которых они возложили вину на сирийскую сторону. У нас же есть очень серьезные вопросы (к этим выводам - прим. ТАСС)".

По словам Чуркина, в прошлом эксперты ОЗХО уже установили, что "хлор, скорее всего, применялся" в ходе конфликта в Сирии. Но при этом нет неопровержимых доказательств того, что к этому причастны сирийские правительственные силы. Дипломат подчеркнул, что некоторые положения доклада миссии ООН и ОЗХО "сформулированы так, что не дают полной уверенности в том, что выводы полностью точны".

Выводы о причастности Дамаска

Как заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, доклад лишен доказательств и основан на показаниях очевидцев, предоставленных террористами. 

"Выводы, содержащие в докладе, были полностью основаны на заявлениях очевидцев, предложенных террористическими вооруженными группами... Поэтому эти выводы лишены каких-либо физических доказательств, будь то образцы или медицинские отчеты, которые бы подтвердили, что хлор применялся. Так что у нас нет никаких физических доказательств", - сказал он. По его словам, это говорит о том, что выводы в докладе, подготовленном совместной миссией ООН и ОЗХО, "не могут считаться подкрепленными истиной".

Джаафари подчеркнул необходимость продолжения изучения инцидентов, о которых говорится в докладе, "пока не будут получены твердые факты". Он подчеркнул, что Дамаск, со своей стороны, продолжит работу в этом направлении. "Сирийское правительство подчеркивает, что предпримет все усилия в рамках национальных правовых процедур, чтобы разобраться в этом вопросе и установить истину - не предположения, а именно факты. Нам нужно узнать правду, без политизации этих инцидентов или их манипуляции в политических целях", - отметил дипломат.

Введение санкций

Ранее дипломаты Великобритании и Франции заявили, что будут добиваться от Совета Безопасности введения санкций в отношении ответственных за применение химического оружия в Сирии.

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Доклад с результатами расследования, проведенного экспертами ООН и ОЗХО, был передан в Совет Безопасности 24 августа. Специалисты в течение нескольких месяцев изучали девять химических атак, совершенных в 2014-2015 годах. В трех случаях они смогли сделать выводы об ответственных за применение отравляющих веществ.

По утверждению экспертов, им удалось собрать достаточно информации, которая позволяет возложить на сирийские правительственные силы ответственность за две химические атаки в провинции Идлиб в апреле 2014 года и в марте 2015 года. В третьем случае, имевшем место в провинции Алеппо 21 августа 2015 года, "единственными, кто располагал возможностями, мотивами и средствами для применения", были боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", говорится в докладе, копией которого располагает ТАСС. При этом в документе отмечается, что с декабря 2015 года ООН и ОЗХО получили информацию о более чем 100 возможных химических атаках, в 41 из которых предположительно применялся хлор.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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Чуркин, Виталий Иванович
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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