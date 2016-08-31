Рогозин: в ряде районов Сахалина пограничный режим будет снят

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Режим пограничной зоны для ряда территорий Сахалинской области решено снять. Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС по итогам заседания Государственной пограничной комиссии.

"Очень важным я считаю вопрос, мы с губернатором его давно обсуждали, по пределам пограничной зоны Сахалинской области, потому что Сахалин - уникальный уголок не только природы, но и экономической жизни России, - сказал Рогозин. - Здесь нужно развивать туризм, здесь необходимо развивать профильные промыслы, бизнес. В этом плане, по-моему, найден не только баланс интересов, но и взаимопониманий с пограничными структурами, ФСБ".

Зампред правительства пояснил, что уже подготовлен проект приказа, который в течение месяца будет официализирован. "Госпогранкомиссия поддержала такой подход пограничной службы, которая пошла навстречу администрации Сахалинской области", - добавил вице-премьер, отметив, что люди сразу же должны почувствовать отсутствие ненужных ограничений.