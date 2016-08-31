Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин: работа пунктов пропуска в аэропортах должна быть основана на принципах ГЧП

Политика
31 августа, 5:08 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 31, августа. /ТАСС
Рогозин подчеркнул, что стандарт организации пограничного пункта пропуска должен быть определен государством, и государственные органы должны закупать и эксплуатировать оборудование
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что необходимо организовывать работу пунктов пропуска на госгранице в портах и аэропортах на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом вице-премьер он сообщил ТАСС по итогам заседания Государственной пограничной комиссии в Южно-Сахалинске.

Смотрите также

Рогозин: конфискованные суда будут перепродавать
Рогозин: в ряде районов Сахалина пограничный режим будет снят
Рогозин: на обустройство пунктов пропуска на госгранице в ДФО потратят 11,5 млрд рублей

"Мы выступаем за максимальное использование государственно-частного партнерства, - сказал он. - Скажем, если аэропорт является частной собственностью отдельной группы акционеров и для них это бизнес, то почему пункт пропуска должен оборудоваться и содержаться за счет государства?".

Рогозин подчеркнул, что стандарт организации пограничного пункта пропуска должен быть определен государством, и государственные органы должны закупать и эксплуатировать оборудование.

"Но расходы нужно разделить с бизнесом, потому что любой владелец, скажем, морского порта или аэропорта, имеющий свою собственность в виде магазина дьюти-фри, конечно, заинтересован в большом потоке иностранцев. Но пусть тоже делит с государством эти расходы", - добавил вице-премьер, выразив надежду, что использование механизма ГЧП будет способствовать обустройству государственной границы и даст дополнительные возможности для ее быстрого пересечения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
В других СМИ
Реклама
Фото
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
15
ЦИК провел жеребьевку и утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADA
2
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
3
Ученые в США считают, что необычный сигнал, полученный астрофизиками в РФ, исходил с Земли
4
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
5
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
6
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
7
Массовая драка произошла в Махачкале
Темы дня
Реклама