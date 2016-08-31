Рогозин: работа пунктов пропуска в аэропортах должна быть основана на принципах ГЧП

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что необходимо организовывать работу пунктов пропуска на госгранице в портах и аэропортах на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом вице-премьер он сообщил ТАСС по итогам заседания Государственной пограничной комиссии в Южно-Сахалинске.
"Мы выступаем за максимальное использование государственно-частного партнерства, - сказал он. - Скажем, если аэропорт является частной собственностью отдельной группы акционеров и для них это бизнес, то почему пункт пропуска должен оборудоваться и содержаться за счет государства?".
Рогозин подчеркнул, что стандарт организации пограничного пункта пропуска должен быть определен государством, и государственные органы должны закупать и эксплуатировать оборудование.
"Но расходы нужно разделить с бизнесом, потому что любой владелец, скажем, морского порта или аэропорта, имеющий свою собственность в виде магазина дьюти-фри, конечно, заинтересован в большом потоке иностранцев. Но пусть тоже делит с государством эти расходы", - добавил вице-премьер, выразив надежду, что использование механизма ГЧП будет способствовать обустройству государственной границы и даст дополнительные возможности для ее быстрого пересечения.