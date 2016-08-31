Путин посетил Нахимовское училище

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин начал рабочую поездку во Владивосток с посещения Нахимовского училища. "Уверен, вы с честью продолжите традиции военного образования, настоящей школы мужества и патриотизма. Нахимовское училище дало путевку в жизнь тысячам молодых людей, многие из которых связали свою жизнь с Военно-морским флотом России. Выпускников училища всегда отличали безупречная выучка, дисциплина, преданность морскому братству, способность решать боевые задачи в любых самых сложных условиях", - сказал Путин, обращаясь к ученикам училища.

Глава государства поздравил ребят с наступающим 1 сентября.

В ходе поездки Путин в ближайшие дни проведет несколько мероприятий и примет участие во втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В субботу, 3 сентября, глава государства направится из Приморья в китайский Ханчжоу, где 4-5 сентября пройдет саммит Группы двадцати.

Программа во Владивостоке

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в День знаний Путин "ознакомится с организацией учебного процесса в одной из школ Владивостока". Кроме того, президент проинспектирует ход создания судостроительного комплекса "Звезда", работа которого обеспечит возможность постройки и обслуживания судов различных классов.

На пятницу, 2 сентября, на площадке ВЭФ на острове Русский, запланирована встреча главы государства с резидентами территорий опережающего развития (ТОРов) и перспективными инвесторами Дальневосточного федерального округа. "В ходе беседы будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы и направления дальнейшего развития предпринимательства в регионе", - отметили ранее в пресс- службе Кремля.

Форум и двусторонние встречи

В субботу, 3 сентября, Путин, а также почетные гости Восточного экономического форума - премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Пак Кын Хе - выступят на пленарном заседании ВЭФа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, перед этим лидеры трех стран примут участие в открытии на острове Русский крупнейшего в мире океанариума.

Еще накануне, 2 сентября, на площадке ВЭФ состоятся переговоры Путина и Абэ, для которого это будет уже второй в текущем году визит в Россию. На встрече планируется, в частности, обсудить повестку предстоящего в декабре визита российского лидера в Японию, обменяться мнениями по различным вопросам двустороннего взаимодействия, рассмотреть актуальные международные и региональные проблемы. "Можно ожидать, что в ходе беседы будет затронута тема мирного договора. Российская сторона готова к продолжению переговоров по данной теме", - сказал журналистам Ушаков.

На 3 сентября на полях ВЭФ запланированы также переговоры Путина и Пак Кын Хе. По их итогам, как ожидается, будет подписан ряд совместных документов, сообщил помощник президента РФ.

Перелет в Китай

В этот же день Путин отправится в Китай на саммит G20. По прилету в Ханчжоу глава российского государства впервые встретится с новым президентом Аргентины Маурисио Макри, а затем проведет переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Перед открытием саммита 4 сентября Путин примет участие в неформальной встрече лидеров БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). В тот же день запланированы полноформатные переговоры президента РФ с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, как ожидается, 4 и 5 сентября на полях "двадцатки" Путин проведет отдельные двусторонние встречи с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главная тема этих контактов - Украина.

Также 4 сентября российский лидер впервые лично встретится с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В Кремле не исключают, что на полях саммита в Ханчжоу могут состояться и контакты президентов России и США, хотя официально такая встреча не согласована.

Программа самого саммита начнется 4 сентября, Путин примет участие в первом рабочем заседании форума, а также в торжественном приеме от имени председателя КНР. Во второй день саммита, 5 сентября, глава российского государства совместно с коллегами по "Группе двадцати" продолжит обмен мнениями на нескольких рабочих заседаниях, посвященных различным вопросам мировой экономики.