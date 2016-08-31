Законопроект о создании реестра утративших доверие чиновников внесен в Госдуму

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительственный законопроект, в соответствии с которым будет создан реестр лиц, уволенных из органов власти в связи с утратой доверия за совершение коррупционных преступлений, внесен сегодня в Госдуму. Об этом сообщается на сайте электронной базы данных нижней палаты парламента.

По замыслу авторов законопроекта, в перспективе утратившие доверие чиновники не должны быть допущены до госслужбы.

Законопроектом предусматривается дополнить федеральные законы о прокуратуре РФ, о службе в таможенных органах РФ, о воинской обязанности и военной службе, о государственной гражданской службе РФ, о муниципальной службе в РФ, Трудовой кодекс и другие законодательные акты положениями о включении сведений о лицах, уволенных в связи с утратой доверия, в специально сформированный для этих целей реестр, говорится в пояснительной записке. "Создание реестра позволит кадровым службам при отборе кандидатов на замещение должностей государственной (муниципальной) службы, государственных (муниципальных) должностей оперативно получать информацию о соблюдении претендентами требований законодательства о противодействии коррупции и этических норм и не допускать на государственную службу лиц, уволенных в связи с утратой доверия", - указывают авторы.

С 2012 по 2015 год за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в федеральных государственных органах, органах исполнительной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления, в связи с утратой доверия были уволены около 1200 человек. В соответствии с Трудовым кодексом в трудовую книжку вносятся основания прекращения трудового договора. Однако сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. Таким образом, возникают риски, что при последующем трудоустройстве такая информация может быть скрыта претендентом на замещение соответствующей должности.

В связи с этим возникла необходимость сбора и обобщения информации о лицах, уволенных в связи с утратой доверия, и формирования единого информационного ресурса - Реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Планируется, что он будет размещаться в государственной информационной системе в области государственной службы в порядке, определяемом правительством России.

Предполагается, что указанной государственной информационной системой будет определена федеральная государственная информационная система "Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров", на официальном сайте которой - www.gossluzhba.gov.ru - размещается информация о вакантных должностях государственных органов, включая аппараты судов и органов местного самоуправления.