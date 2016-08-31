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Путин и Обама на встрече в Китае обсудят урегулирование в Сирии

Политика
31 августа, 14:07 дата обновления: 31 августа, 14:38 UTC+3
Как подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства, отдельной полноформатной встречи лидеров двух стран не запланировано
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ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама на встрече в Китае во время саммита "двадцатки" обсудят урегулирование в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Как таковой отдельной полноформатной встречи (Путина и Обамы) по состоянию на настоящий момент не запланировано, вместе с тем мы с большой долей вероятности можем предположить, что на полях саммита Путин и Обама будут иметь возможность переговорить", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "безусловно, можно предположить, что так или иначе какой-то краткий или более детальный обмен мнениями по сирийским делам, конечно же, состоится".

Ранее Песков говорил, что Москва хотела бы видеть большую готовность США к реальному сотрудничеству по сирийскому урегулированию. "По-прежнему мы пока далеки от реального сотрудничества, к нашему сожалению", - констатировал представитель Кремля. Он признался: "По-прежнему, конечно, хотелось бы видеть большую готовность (США) к реальному сотрудничеству, то есть к выводу нашего взаимодействия не просто на уровень обмена информацией или спорадического взаимодействия, а именно на полноценное сотрудничество, без которого, на самом деле, урегулирование этой тяжелейшей сирийской проблемы невозможно".

На просьбу прокомментировать высказывание внешнеполитического советника президента США Бена Родса о том, что "окно возможностей" для сотрудничества РФ и США в Сирии закрывается, Песков заметил: "Все сигналы были переданы в прошлую пятницу в Женеве и все детальные обсуждения, и все необходимые послания были озвучены нашим министром иностранных дел".

26-27 августа в Женеве прошли 12-часовые переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри. По их итогам Лавров сообщил, что Россия и США намерены в ближайшее время представить документ по Сирии, для завершения его подготовки остается решить "совсем немного вопросов".

Саммит "Группы двадцати" пройдет в Китае 4-5 сентября. Последняя встреча Путина и Обамы состоялась в конце ноября прошлого года "на полях" Международной конференции по вопросам изменения климата в Париже. До этого они также беседовали во время встречи "двадцатки" в Турции в ноябре 2015 года.

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