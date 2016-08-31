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В Кремле отказались "гадать на кофейной гуще" по вопросу о Полтавченко

Политика
31 августа, 13:54 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 31, августа. /ТАСС
Ранее РБК сообщило, что после выборов 18 сентября в России ожидаются кадровые перестановки, в рамках которых губернатор Санкт-Петербурга уйдет в отставку или перейдет на другое место работы
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. В Кремле не комментируют сообщения СМИ о якобы готовящейся отставке Георгия Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга.

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"На кофейной гуще не гадаем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать соответствующие предположения, появившиеся в прессе.

Ранее издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что после выборов 18 сентября в России ожидаются кадровые перестановки, в рамках которых губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уйдет в отставку или перейдет на другое место работы.

Полтавченко занимает пост губернатора Северной столицы с 2011 года. В 2015 году он выиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга, набрав 79,3% голосов избирателей.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Полтавченко, Георгий Сергеевич
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