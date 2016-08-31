В Кремле отказались "гадать на кофейной гуще" по вопросу о Полтавченко

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ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. В Кремле не комментируют сообщения СМИ о якобы готовящейся отставке Георгия Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга.
"На кофейной гуще не гадаем", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать соответствующие предположения, появившиеся в прессе.
Ранее издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что после выборов 18 сентября в России ожидаются кадровые перестановки, в рамках которых губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уйдет в отставку или перейдет на другое место работы.
Полтавченко занимает пост губернатора Северной столицы с 2011 года. В 2015 году он выиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга, набрав 79,3% голосов избирателей.