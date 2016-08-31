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Песков: Россию больше устраивает работа в G20, чем в формате G8

Политика
31 августа, 13:55 дата обновления: 31 августа, 14:03 UTC+3
"Двадцатка" лучше отражает расстановку сил на мировой арене, заявил пресс-секретарь президента РФ
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© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Москва предпочитает "большой восьмерке" формат G20 за более объективное отражение расстановки сил на мировой арене. 

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера об условиях возвращения России в группу стран "Большой восьмерки".

В частности, глава МИД Германии назвал одним из таких условий обеспечение прогресса по вопросам урегулирования украинского и сирийского кризисов.

"Главным тут является то, что в Москве удовлетворены форматом G20, который позволяет получать наиболее полный срез по реакциям ведущих экономик мира на происходящие процессы, который наиболее полно отражает расстановку сил и позволяет России наиболее полно раскрыть свой потенциал в этом формате", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "Россия в настоящий момент абсолютно удовлетворена "двадцаточным форматом".

Что такое G20

G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии.

Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.

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