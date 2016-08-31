Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Заявление главы МИД Германии о возможности возвращения России в "Большую восьмерку" свидетельствует о том, что Запад пытается найти выход из того тупика, в который он сам же и завел отношения с Москвой, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В опубликованном в среду на сайте немецкого издательского объединения RND интервью министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за то, чтобы в следующем году пригласить Россию на встречу наиболее развитых стран мира. "Конфликты в Сирии и Украине демонстрируют нашу заинтересованность в том, чтобы не исключать Россию из тесного сотрудничества ведущих экономик мира. Если на востоке Украины и в переговорах по прекращению огня в Сирии будет достигнут существенный прогресс, страны "семерки" смогут обсудить этот вопрос с Москвой. Ключ к возвращению в "восьмерку" лежит в Москве", - заявил министр.

"Семерка" утрачивает эксклюзивный статус

По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игоря Ковалева, заявление главы МИД Германии свидетельствует о том, что страны Запада ищут благовидный предлог для прекращения санкционной войны с Россией.

"Введенные странами Запада после воссоединения Крыма с РФ антироссийские санкции были прологом к возвращению "восьмерки" к статусу "Большой семерки" (G7). Оба эти решения больно ударили по экономике входящих в клуб стран, прежде всего по Германии", - отметил ученый.

На проходящем в эти дни в Нижней Саксонии форуме "Германо-российские экономические встречи" названы такие цифры: ущерб от санкций для Европы и России уже составляет более €100 миллиардов, а конкретно Германия потеряла за 2014-2015 годы около €13,5 миллиардов.

Ковалев напомнил, что задолго до нынешнего заявления Штайнмайера в странах ЕС раздавались голоса за отмену антироссийских санкций и протесты против их автоматического продления. "Все это говорит о том, что члены G7 ведут поиск вариантов выхода из тупика, в который они загнали отношения стран Запада с Россией", - считает эксперт.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин объясняет заявление главы МИД Германии снижением роли G7 в мире, утратой этим клубом эксклюзивного статуса. "Ныне ведущая роль в обсуждении глобальных проблем от "Большой семерки" перешла к "Большой двадцатке", саммит которой состоится в начале сентября в Китае. Не исключено, что заявление Штайнмайера объясняется осознанием этого обстоятельства", - полагает аналитик.

Попытка решить проблему за счет России

Собеседники агентства отметили, что даже в коротком заявлении глава МИД Германии не преминул возложить на Россию ответственность за урегулирование конфликтов на востоке Украины и в Сирии, указав в этом контексте, что "ключ к возвращению в "восьмерку" лежит в Москве".

"Господин Штайнмайер не первый, кто предлагает улучшить отношения Запада и Москвы за счет России. Ранее экс-президент Франции Николя Саркози также высказывался за смягчение санкционного режима, но чтобы при этом сначала Россия отменила санкции", - напомнил Игорь Ковалев.

"Но инициатором введения санкций была отнюдь не Россия. Антироссийские санкции себя не оправдали и не достигли политических целей. На Западе начинают это понимать, но по инерции требуют от Москвы выполнения Минских соглашений по Украине. При этом Россия не несет никаких обязательств по этим соглашениям. Их должен выполнять прежде всего Киев", - подчеркнул Ковалев.

Алексей Подберезкин считает, что публичная дипломатия в нынешних условиях обострения отношений между Западом и Россией превратилась в политическое оружие: "Не Россия придумала революцию на Украине и гражданскую войну в Сирии, и не в Москве следует искать ключ к преодолению этих кризисов".

Нужно ли нам членство в "восьмерке"?

"Даже когда Россия состояла в "Большой восьмерке", там все решалось без нашего участия. Там, в G7, консенсус достигается на основе взаимопонимания, а его у стран Запада и Москвы как раз и нет. Поэтому Россия не заинтересована в возвращении в эту организацию", - считает Подберезкин.

"Большая семерка" - это престижный клуб, хотя клуб дискуссионный, где редко принимаются обязывающие долгосрочные решения", - отметил Ковалев.

По его мнению, не менее, а более значимым объединением является "Большая двадцатка", на саммите которой у президента РФ Владимира Путина на ближайшую неделю намечен ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

"Тем не менее, принципиально отказываться от возвращения России в "восьмерку" не следует. Но и сверхусилий для этого никто предпринимать не собирается", - заключил Ковалев.