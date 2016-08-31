Кремль не исключает прямой диалог с Киевом, но не о минских договоренностях

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. В Кремле не исключают прямого диалога между Москвой и Киевом, если предметом обсуждения не будет выполнение минских договоренностей, поскольку Россия не является участницей конфликта в Донбассе.

На вопрос журналистов, допускают ли в Кремле возможность проведения переговоров по Донбассу между Украиной и Россией без посредников, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Смотря о чем говорить по Донбассу". "Здесь нужно понимать, о чем вести речь. Если вести речь о реализации минских договоренностей, то, конечно, реализация, в первую очередь, должна обеспечиваться Донбассом и Киевом", - пояснил представитель Кремля. Он повторил, что "здесь нужно четко дифференцировать, о чем может идти речь".

"Москва не является участницей этого конфликта, и в тексте минских договоренностей, которые общедоступны, вряд ли вы найдете какой-то пункт, который содержит какие-то обязательства Москвы по реализации тех или иных положений", - подчеркнул Песков. Он констатировал, что "Москва, наряду с Германией и Францией, является гарантом этих договоренностей".

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