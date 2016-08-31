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Один из главарей "Исламского государства" уничтожен российскими ВКС

Политика
31 августа, 14:52 UTC+3 МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Абу Мухаммед аль-Аднани считался вторым лицом в ИГ после его главаря Абу Бакра аль-Багдади
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Су-34

Су-34

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Один из главарей и "официальный представитель по работе со СМИ" "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Аднани был ликвидирован в Алеппо 30 августа в результате удара российского бомбардировщика Су-34.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"30 августа 2016 года в результате удара российского бомбардировщика Су-34 в районе Мааратат-Умм-Хауш провинции Алеппо было уничтожено крупное скопление боевиков ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства") численностью до 40 человек. Среди ликвидированных террористов, по подтвержденной по нескольким каналам разведки информации, был полевой командир Абу Мухаммед аль-Аднани, более известный как "официальный представитель по работе со СМИ" международной террористической группировки "Исламское государство", - говорится в сообщении.

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"Абу Мухаммед аль-Аднани считался вторым лицом в ИГ после его главаря Абу Бакра аль-Багдади и был известен своими призывами к проведению терактов в странах западной Европы и США", - добавили в военном ведомстве.

Ранее в Пентагоне заявили, что аль-Аднани был уничтожен в результате удара, нанесенного авиацией международной коалиции в районе города Эль-Баб. При этом в американском военном ведомстве сообщили, что пока продолжают оценивать результаты авиаудара.

В Министерстве обороны США назвали аль-Аднани "главным архитектором зарубежных операций" ИГ, который занимался координацией передвижений боевиков, а также вербовкой новобранцев. Ранее Вашингтон объявил награду в $5 млн за голову террориста.

О террористе

Настоящее имя террориста - Таха Субхи Фаллаха. По распространенной версии он родился в сирийском городе Идлиб в конце 70-х годов. Изначально он присягнул на верность Абу Мусабу аз-Заркауи - главарю группировки "Джамаат ат-таухид ва аль-джихад", которая считалась ячейкой "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ группировка) в Ираке.

В 2005 году он попал там в тюрьму, где провел шесть лет. Аль-Багдади он присягнул после того, как оказался на свободе.

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