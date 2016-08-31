Лавров обсудит 8 сентября в Москве с Сайдиком ситуацию на Украине

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится 8 сентября в Москве со спецпредставителем председателя ОБСЕ по Украине Мартином Сайдиком. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"8-9 сентября спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик совершит рабочую поездку в Москву, в ходе которой состоится его встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, - сказала дипломат. - В ходе беседы планируется предметно обсудить проблематику урегулирования кризиса на Украине с акцентом на необходимость безотлагательного выполнения сторонами конфликта обязательств по минскому комплексу мер".
"К сожалению, констатируем, что, несмотря на добросовестную работу в контактной группе Мартина Сайдика и его коллег-координаторов рабочих подгрупп, а также готовность представителей Донецка и Луганска к компромиссам, реализация Минских договоренностей пробуксовывает", - отметила Захарова.
Она также сообщила, что "важное место (на встрече Лаврова и Сайдика) займет обсуждение различных аспектов деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".
"Российская сторона намерена обратить внимание господина Сайдика на необходимость повышения оперативности и беспристрастности докладов, которые готовятся по линии этой структуры, - подчеркнула дипломат. - По-прежнему на повестке дня вопрос увеличения численности наблюдателей до разрешенного максимума (1000 человек - прим. ТАСС) и перспективы усиления присутствия миссии по обе стороны линии соприкосновения".