Песков: РФ рассчитывает, что договоренность между Киевом и Донбассом будет соблюдаться

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Москва приветствует договоренность между Киевом и Донбассом о прекращении огня и рассчитывает, что она будет соблюдаться, позволяя достичь прогресса по выполнению минских договоренностей.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле поддерживают договоренность, достигнутую Контактной группой по урегулированию ситуации на юго- востоке Украины относительно прекращения огня на линии соприкосновения сторон в связи с началом нового учебного года, вступающую в силу с 00:00 часов 31 августа", - сказал Песков.

"Рассчитываем, что добросовестное выполнение этой договоренности всеми сторонами конфликта, а именно Киевом, Донецком и Луганском позволит продвинуть процесс реализации минского комплекса мер и активизировать совместный поиск компромиссов по всем аспектам мирного урегулирования кризиса на Украине", - подчеркнул пресс-секретарь.

"Мы призываем специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине в рамках имеющегося мандата оказать необходимое содействие реализации указанной договоренности", - добавил он.

Кремль не исключает прямой диалог с Киевом, но не о минских договоренностях

В Кремле также не исключают прямого диалога между Москвой и Киевом, если предметом обсуждения не будет выполнение минских договоренностей, поскольку Россия не является участницей конфликта в Донбассе.

На вопрос журналистов, допускают ли в Кремле возможность проведения переговоров по Донбассу между Украиной и Россией без посредников, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Смотря о чем говорить по Донбассу". "Здесь нужно понимать, о чем вести речь. Если вести речь о реализации минских договоренностей, то, конечно, реализация, в первую очередь, должна обеспечиваться Донбассом и Киевом", - пояснил представитель Кремля. Он повторил, что "здесь нужно четко дифференцировать, о чем может идти речь".

"Москва не является участницей этого конфликта, и в тексте минских договоренностей, которые общедоступны, вряд ли вы найдете какой-то пункт, который содержит какие-то обязательства Москвы по реализации тех или иных положений", - подчеркнул Песков. Он констатировал, что "Москва, наряду с Германией и Францией, является гарантом этих договоренностей".