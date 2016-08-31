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ВС РФ сохранил за бывшими руководителями Дагестана "золотые парашюты"

Политика
31 августа, 16:55 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 31, августа. /ТАСС
Согласно этим законам, высшему должностному лицу и председателю Госсовета, отошедшим от дел, полагается пожизненная охрана, медобслуживание, ежемесячное денежное содержание, служебный транспорт
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© Георгий Андреев/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) России сохранил "золотые парашюты" для высшего должностного лица Дагестана и председателя Госсовета республики, прекративших исполнение полномочий. Об этом ТАСС сообщили в Верховном суде Дагестана.

"В среду, 31 августа, судебная коллегия по административным делам ВС РФ, рассмотрев апелляционные представления прокуратуры, отклонила их, оставив решения суда первой инстанции без изменений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 7 июня Верховный суд Дагестана частично удовлетворил административные иски прокуратуры о признании недействующими республиканских законов "О гарантиях председателю Государственного совета Республики Дагестан, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" (принят 18 марта 2006 года) и "О гарантиях высшему должностному лицу Республики Дагестан, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" (от 13 декабря 2013 года).

"Решением Верховного суда республики были признаны недействительными лишь льготы, распространяющиеся на членов семей. <...> Социальные гарантии для высшего должностного лица республики и председателя Госсовета, прекративших исполнение полномочий, были признаны законными", - уточнил представитель суда.

Согласно этим законам, высшему должностному лицу Дагестана и председателю Госсовета, отошедшим от дел, полагается пожизненная охрана, страхование жизни и здоровья за счет средств бюджета субъекта, медобслуживание, ежемесячное денежное содержание в размере 75% от суммы вознаграждения и поощрений, установленных для действующего должностного лица, служебный транспорт, право пользования залами для официальных лиц и делегаций на вокзалах и в аэропортах и др.

Первым и единственным главой Госсовета Дагестана был Магомедали Магомедов (с 1994 по 2006 год). После этого была учреждена должность президента республики. Первым президентом стал Муху Алиев, вторым - Магомедсалам Магомедов (сын Магомедали Магомедова). Позже наименование высшего должностного лица Дагестана было переименовано с "президента" в "главу". В настоящее время главой Дагестана является Рамазан Абдулатипов.

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